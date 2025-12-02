Спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в Кремль

17:41 2.12.2025

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев прибыли в Кремль. Ожидается, что сегодня представитель Дональда Трампа покажет Владимиру Путину план мирного урегулирования, согласованный с киевскими властями, пишет РИА Новости.



Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в предстоящей встрече также примет участие зять президента США Джаред Кушнер. Стороны обсудят договоренности, которых достигли Киев и Вашингтон на переговорах два дня назад во Флориде.

Как писали зарубежные СМИ, среди затронутых тем были обмен территориями, гарантии безопасности и невозможность вступления Украины в НАТО. По данным телеканала CNN, стороны не смогли прийти к окончательным решениям по всем вопросам. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что изначальный план по разрешению конфликта был серьезно доработан.