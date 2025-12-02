Спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в Кремль
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев прибыли в Кремль. Ожидается, что сегодня представитель Дональда Трампа покажет Владимиру Путину план мирного урегулирования, согласованный с киевскими властями, пишет РИА Новости.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в предстоящей встрече также примет участие зять президента США Джаред Кушнер. Стороны обсудят договоренности, которых достигли Киев и Вашингтон на переговорах два дня назад во Флориде.
Как писали зарубежные СМИ, среди затронутых тем были обмен территориями, гарантии безопасности и невозможность вступления Украины в НАТО. По данным телеканала CNN, стороны не смогли прийти к окончательным решениям по всем вопросам. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что изначальный план по разрешению конфликта был серьезно доработан.
Новые указивки вове притаранили.
расширение НАТО за счет территорий бывших советских республик.
Если убрать этот "раздражитель" с карты Мира,то и обсуждать нечего.
Надеюсь,ВВП не прогнется под эти инициированные буржуями "договорнякии".
В противном случае Россия напрасно проливала свою кровь.