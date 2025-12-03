Строительство Северо-Сибирской магистрали признано нецелесообразным
Правительство посчитало нецелесообразным строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали — участков от Нижневартовска до Белого Яра и от Таштагола до Урумчи в КНР. Об этом вице-премьер Виталий Савельев сообщил в письме президенту РФ Владимиру Путину, пишет "Коммерсант" со ссылкой на осведомленный источник.
По словам собеседника издания, отказаться от проекта решено из-за высокой стоимости.
Затраты на строительство Севсиба оценены в 50 трлн руб. в первую очередь из-за сложных геологических условий, а инвестиционная программа ОАО РЖД и так существенно сокращена. По информации “Коммерсанта”, инвестиции ОАО РЖД на 2026 год не превысят 1 трлн руб. против 890,9 млрд руб. в 2025 году и 1,49 трлн руб. в 2024 году.
Владимир Путин еще в августе 2023 года поручал правительству совместно с властями Кузбасса, РАН и ОАО РЖД представить доклад о Севсибе. Оценка целесообразности проекта была включена в план реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года со сроком исполнения в 2025 году.
В России целесообразным неизменно признается только воровство (вспомним, как Роснано засыпали деньгами) и финансирование нацистских режимов на Западе, Украине, ЦА и в Израиле.
а если нанять китайцев они построят и дешевле по разумным ценам и быстрее в разумные сроки.
Я так понимаю, "там" поняли, что в 50 трлн руб не отделаются, учитывая, что минимум 80% из этих денег просто будут разворованы, то у них не хватит бюджета на этот прожект "БАМ-2", который и в СССР строился почти 18 лет. Местная элитка в регионах будет всячески затягивать строительство и завышать смету потому, что это будет им приносить прибыль. Итого, страна рискует получить бесконечный "БАМ" этак лет на 30, конечная стоимость которого может в итоге превысить не 50 триллионов, а все 900 триллионов. Из которых коррупционная составляющая будет около 800 триллионов.
До сих пор вспоминаю реплику Патриция в прямом эфире -"Ну украдут они там половину денег, на другую что то построят" (потом её тщательно вырезали из СМИ, но на ютубе она долго висела и до сих пор может есть) на строительстве олимпийских объектов (после того, как Билаловы -подрядчики строительства трамплинов украли почти миллиард на этом). На строительстве космодрома "Восточный" было украдено около 68% сметы! Степашин тогда грустным голосом озвучил масштаб коррупции, а Голикова сказала что всё это враньё, нет у нас никакой коррупции.
По всей видимости Ротенбергов не заинтересовал проект. Иначе бы его тут же начали (разворовывать).
аблооом! Так уже из 50 лярдов скоммуниздили и перегнали за бугор 10 лярдов! Ну и как возвращать в казну лярды уварованного?
Наоборот, кругом Профессионалы. И всё у нас хорошо. Лучше всех. Юридических дипломов у нас немеряно. А что ещё для щастья надо?