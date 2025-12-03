Строительство Северо-Сибирской магистрали признано нецелесообразным

11:02 3.12.2025

Правительство посчитало нецелесообразным строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали — участков от Нижневартовска до Белого Яра и от Таштагола до Урумчи в КНР. Об этом вице-премьер Виталий Савельев сообщил в письме президенту РФ Владимиру Путину, пишет "Коммерсант" со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника издания, отказаться от проекта решено из-за высокой стоимости.

Затраты на строительство Севсиба оценены в 50 трлн руб. в первую очередь из-за сложных геологических условий, а инвестиционная программа ОАО РЖД и так существенно сокращена. По информации “Коммерсанта”, инвестиции ОАО РЖД на 2026 год не превысят 1 трлн руб. против 890,9 млрд руб. в 2025 году и 1,49 трлн руб. в 2024 году.

Владимир Путин еще в августе 2023 года поручал правительству совместно с властями Кузбасса, РАН и ОАО РЖД представить доклад о Севсибе. Оценка целесообразности проекта была включена в план реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года со сроком исполнения в 2025 году.