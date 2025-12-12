Семь человек, включая ребенка, пострадали при отражении атаки БПЛА в Твери

В результате отражения ночной атаки беспилотного летательного аппарата по жилому многоквартирному дому в Твери пострадали несколько человек, сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев.

По его словам, с травмами в больницу доставлены шестеро взрослых и один ребёнок, трое взрослых уже выписаны после оказания помощи. Жильцы пострадавшего дома были эвакуированы, им предоставят необходимую поддержку. Временный пункт размещения принял 22 человека, в том числе пятерых детей.

На месте происшествия развернут оперативный штаб. Королев поручил в кратчайшие сроки провести комплексное обследование здания, чтобы определить, когда жители смогут вернуться в квартиры или будут обеспечены временным жильём.

В официальных сообщениях отмечается, что ответные действия российских вооружённых сил, направленные на удары по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляются высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными системами.

  2. 12.12.2025, 13:12
    Гость: да,безграмотная подача материала

    РБК другое дело

    РБК
    Власти опубликовали видео с места падения обломков БПЛА на дом в Твери

    Власти опубликовали видео с улицы Оснабрюкской в Твери, где обломки БПЛА упали на многоэтажку. На месте развернут оперативный штаб.

    Врио главы региона Виталий Королев поручил обследовать жилой дом, по результатам примут решение о возможности возвращения жителей в квартиры или предоставления им временного жилья.

    Ранее Королев рассказал о семи пострадавших, включая одного ребенка. Прокуратура области запустила горячую линию для помощи жителям пострадавшего дома.

    Из здания эвакуировали жильцов, их начали размещать в ближайшей школе. Всего в пункте временного размещения оказались 22 человека, включая пятерых детей. Их обеспечили горячим питанием и предметами первой необходимости.

    Взрыв в жилом доме на Оснабрюкской улице в Твери произошел ночью 12 декабря. ТАСС писал, что повреждения получили несколько зданий и автомобилей, на месте взрыва начался пожар. В одном из домов повреждена стена, там вылетели стекла до десятого этажа. По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», наиболее сильные повреждения получили нижние этажи здания.

  3. 12.12.2025, 13:07
    Гость: Ишь размечтались-Нам-бы такого как Лукашенко ,который выбива

    Дык Лукашенко президент Республики Беларусь,более 9 миллионов человек.

    Численность населения Тверской области по данным Росстата составляет 1 190 574 чел. (2025). Плотность населения — 14,14 чел./км2. Городское население — 78,62 % (2022)
    Проиграли Московскому княжеству,чего уж та.

    *Нам БЫ такую батарейку.
    Дефис лишний.

  5. 12.12.2025, 12:15
    Гость: ВЦИОМ: 80,5% россиян доверяют Владимиру Путину

    Уровень доверия президенту России Владимиру Путину, по результатом опроса, проведенного в период с 5 по 7 декабря среди 1,5 тыс. россиян, составил 78%.Известия
    Работу правительства России положительно оценили 53% опрошенных (рост на 2 п. п.). 58% россиян отметили хорошую работу премьер-министра Михаила Мишустина (плюс 5 п.п.).РЕН ТВ
    Также 53% участников опроса дали положительную оценку деятельности российского правительства.Life.ru

Все комментарии (11)
