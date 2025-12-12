Семь человек, включая ребенка, пострадали при отражении атаки БПЛА в Твери
В результате отражения ночной атаки беспилотного летательного аппарата по жилому многоквартирному дому в Твери пострадали несколько человек, сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев.
По его словам, с травмами в больницу доставлены шестеро взрослых и один ребёнок, трое взрослых уже выписаны после оказания помощи. Жильцы пострадавшего дома были эвакуированы, им предоставят необходимую поддержку. Временный пункт размещения принял 22 человека, в том числе пятерых детей.
На месте происшествия развернут оперативный штаб. Королев поручил в кратчайшие сроки провести комплексное обследование здания, чтобы определить, когда жители смогут вернуться в квартиры или будут обеспечены временным жильём.
В официальных сообщениях отмечается, что ответные действия российских вооружённых сил, направленные на удары по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляются высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными системами.
Власти опубликовали видео с места падения обломков БПЛА на дом в Твери
Власти опубликовали видео с улицы Оснабрюкской в Твери, где обломки БПЛА упали на многоэтажку. На месте развернут оперативный штаб.
Врио главы региона Виталий Королев поручил обследовать жилой дом, по результатам примут решение о возможности возвращения жителей в квартиры или предоставления им временного жилья.
Ранее Королев рассказал о семи пострадавших, включая одного ребенка. Прокуратура области запустила горячую линию для помощи жителям пострадавшего дома.
Из здания эвакуировали жильцов, их начали размещать в ближайшей школе. Всего в пункте временного размещения оказались 22 человека, включая пятерых детей. Их обеспечили горячим питанием и предметами первой необходимости.
Взрыв в жилом доме на Оснабрюкской улице в Твери произошел ночью 12 декабря. ТАСС писал, что повреждения получили несколько зданий и автомобилей, на месте взрыва начался пожар. В одном из домов повреждена стена, там вылетели стекла до десятого этажа. По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», наиболее сильные повреждения получили нижние этажи здания.
