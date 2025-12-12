Семь человек, включая ребенка, пострадали при отражении атаки БПЛА в Твери

08:18 12.12.2025

В результате отражения ночной атаки беспилотного летательного аппарата по жилому многоквартирному дому в Твери пострадали несколько человек, сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев.

По его словам, с травмами в больницу доставлены шестеро взрослых и один ребёнок, трое взрослых уже выписаны после оказания помощи. Жильцы пострадавшего дома были эвакуированы, им предоставят необходимую поддержку. Временный пункт размещения принял 22 человека, в том числе пятерых детей.

На месте происшествия развернут оперативный штаб. Королев поручил в кратчайшие сроки провести комплексное обследование здания, чтобы определить, когда жители смогут вернуться в квартиры или будут обеспечены временным жильём.

В официальных сообщениях отмечается, что ответные действия российских вооружённых сил, направленные на удары по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляются высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными системами.