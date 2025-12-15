Авиакомпании просят продлить особый режим эксплуатации зарубежных самолетов
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в Минфин и Минтранс с просьбой продлить действие постановления правительства РФ № 412, которое регламентирует эксплуатацию российскими авиакомпаниями иностранных самолетов, находящихся в собственности зарубежных лизингодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциации в Минтранс.
В нем отмечается, что сейчас воздушные суда (ВС) иностранного производства – Airbus, Boeing, Embraer – продолжают оставаться основным средством перевозки пассажиров у российских авиакомпаний. Существенная часть флота при этом остается в собственности иностранных компаний и используется на основе договоров лизинга.
В 2022 г. после введения западных санкций против России зарубежные лизинговые компании уведомили отечественных перевозчиков о расторжении этих договоров и необходимости вернуть самолеты. В ответ на это в России была сформирована правовая база для поддержки авиакомпаний, чтобы те могли использовать арендованные ВС с учетом новых вводных.
Постановление № 412 от 19 марта 2022 г. определяет порядок использования импортных самолетов, по которым получены уведомления о расторжении договоров лизинга. Срок действия этого постановления изначально был установлен до конца 2024 г., затем продлен до конца 2026 г.
В рамках этого постановления российские авиакомпании получили право не возвращать иностранным лизингодателям самолеты по договорам, заключенным до 24 февраля 2022 г. Платежи по этим договорам выполняются по особым правилам, они регламентированы указом президента РФ № 95: деньги зачисляются в рублях на специальные счета типа «С» в российских банках.
Постановление № 412 также предусматривает осуществление технического обслуживания и ремонта оставшихся в стране самолетов по российским стандартам, т. е. фактически на основании соответствующих нормативов федеральных авиационных правил.
" ... EASA и FAA являются законодателями международных требований для обеспечения безопасности полётов в мировой гражданской авиации"
---
Уверенность здесь ни при чем. Это есть безусловный факт. Смотрим сюда: "Европейское агентство безопасности полетов (также Агентство безопасности полетов Европейского союза) является агентством Европейского союза (ЕС) по регулированию и исполнению задач в области безопасности гражданской авиации. EASA была создана 15 июля 2002 г., имеет штаб-квартиру в Кёльне" . Далее, "В зону ответственности EASA входит анализ и исследования в области безопасности, выдача разрешений иностранным авиакомпаниям, консультации при разработке европейского авиационного законодательства, внедрение и отслеживание правил безопасности (включая функции инспектирования в странах-участницах), выдача сертификатов типа на воздушные суда и компоненты, а также разрешительные функции в отношении организаций, занимающихся разработкой, производством и обслуживанием авиационных продуктов". Из вики. А так в основе безопасности эксплуатации воздушных судов лежат объективные законы физики, химии и других естественных наук и понятно практика использования воздушных судов. Эти требования написаны жизнями многих сотен людей - это тоже должно быть понятно.
