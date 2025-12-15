Авиакомпании просят продлить особый режим эксплуатации зарубежных самолетов

10:35 15.12.2025

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в Минфин и Минтранс с просьбой продлить действие постановления правительства РФ № 412, которое регламентирует эксплуатацию российскими авиакомпаниями иностранных самолетов, находящихся в собственности зарубежных лизингодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциации в Минтранс.

В нем отмечается, что сейчас воздушные суда (ВС) иностранного производства – Airbus, Boeing, Embraer – продолжают оставаться основным средством перевозки пассажиров у российских авиакомпаний. Существенная часть флота при этом остается в собственности иностранных компаний и используется на основе договоров лизинга.

В 2022 г. после введения западных санкций против России зарубежные лизинговые компании уведомили отечественных перевозчиков о расторжении этих договоров и необходимости вернуть самолеты. В ответ на это в России была сформирована правовая база для поддержки авиакомпаний, чтобы те могли использовать арендованные ВС с учетом новых вводных.

Постановление № 412 от 19 марта 2022 г. определяет порядок использования импортных самолетов, по которым получены уведомления о расторжении договоров лизинга. Срок действия этого постановления изначально был установлен до конца 2024 г., затем продлен до конца 2026 г.

В рамках этого постановления российские авиакомпании получили право не возвращать иностранным лизингодателям самолеты по договорам, заключенным до 24 февраля 2022 г. Платежи по этим договорам выполняются по особым правилам, они регламентированы указом президента РФ № 95: деньги зачисляются в рублях на специальные счета типа «С» в российских банках.

Постановление № 412 также предусматривает осуществление технического обслуживания и ремонта оставшихся в стране самолетов по российским стандартам, т. е. фактически на основании соответствующих нормативов федеральных авиационных правил.