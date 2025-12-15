Путин подписал законы об оплате больничных и декрета для самозанятых
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года на всей территории России пройдет эксперимент по добровольной уплате самозанятыми взносов на социальное страхование.
Это позволит им оформлять оплачиваемый больничный. Согласно еще одному подписанному (корреспондирующему) закону, самозанятым будут доступны и декретные выплаты. Размер пособия зависит от стажа, страховой суммы, срока уплаты взносов, пишет ТАСС.
Право на оплату больничного возникнет после шести месяцев уплаты взносов. Закон предусматривает на выбор два размера страховых взносов в Соцфонд: 1 344 либо 1 920 рублей в месяц. В первом случае страховая сумма составит до 35 тыс. рублей за полный месяц, во втором - до 50 тыс. рублей. Страховую сумму будут увеличивать пропорционально МРОТ. По желанию можно единовременно уплатить взнос за несколько предстоящих месяцев (но не более чем за 12).
Стать участником добровольной системы страхования можно будет с помощью мобильного приложения "Мой налог". Присоединиться к ней разрешается вплоть до 30 сентября 2027 года.
