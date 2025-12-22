С МВД взыскали 110 тыс. руб. в пользу туристки за дефектный загранпаспорт

Загранпаспорт © KM.RU, Алексей Белкин

В Свердловской области суд обязал МВД России выплатить компенсацию туристке, которой запретили выезд за границу из-за дефекта в загранпаспорте, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

В декабре 2024 года жительница Верхотурья планировала вылететь в Египет, однако на паспортном контроле в аэропорту Екатеринбурга ее загранпаспорт изъяли. Пограничники сочли документ непригодным из-за необычного написания буквы "Д" в фамилии, похожего на дописку. В результате женщине отказали в выезде, а тур стоимостью 93 тыс. рублей был утрачен.

Туристка подала иск к ряду ведомств и организаций, включая МВД, ФСБ и турфирмы, требуя возмещения стоимости путевки и компенсации морального вреда. Суд частично удовлетворил требования, признав ответственным МВД России. С ведомства взыскали 93 тыс. рублей за тур, 10 тыс. рублей компенсации морального вреда и 7 тыс. рублей судебных расходов. В исках к остальным ответчикам было отказано.

Экспертиза показала, что в паспорте отсутствовали признаки ручной дописки, а дефект буквы возник из-за сбоя при печати. Суд указал, что технические средства находятся под контролем МВД, и доводы о невозможности повлиять на их работу были отклонены.

Решение районного суда было обжаловано, однако Свердловский областной суд оставил его без изменений. Решение вступило в законную силу.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.12.2025, 19:29
    Гость: Александр

    Да таких "кривых" паспортов полно. Всвязи с переименованиями советских названий возникло множество коллизий. Как правильно писаль город рождения: "как было" "или как стало"? Так что был бы человек хороший, а за что паспорт отобрать - найдëтся.

  3. 22.12.2025, 19:11
    Гость: Гы-гы-Давно пора

    Последнее время появилась дерная тенденция,во всё винить потерпевшего.
    Ошибка в загранпаспорте-САМ ВИНОВАТ.
    Почему покупателя ЛУРЬЕ Полину не насторожила цена квартиры Долиной ниже рыночной?
    Почему покупатель ЛУРЬЕ Полина не позвонила дочери Л.Долиной.
    А ДОЛЖНА ЫЛА?

  4. 22.12.2025, 17:50
    Гость: stalker

    Правильно сделали что взыскали. Если накосячили и тем самым у человека возникли убытки, то надо возмещать.

Все комментарии (12)
Выбор читателей
© KM.RU, Михаил Попов
Суд вынес приговор «уфимским марксистам»
Верховный суд отказал Ларисе Долиной и вернул квартиру Полине Лурье
Германия потеряла более 70% экспорта в Россию после ввода санкций
Путин объяснил, почему Россия не стала членом «цивилизованного Запада»
Избранное
Кинопремьера «Сергий против нечисти. Яга»: не бойся, я с тобой
Топ 10 привычек здорового и успешного человека
Участников акций против вырубки Троицкого леса подвергли репрессиям
Включай микрофон! «10 лет без симфонического оркестра»
Аборт мозга «Влечение» (компакт-кассета)
«Чуткая власть» против власти бандитской 
Сектор Газовой Атаки «В стране дураков»
«Особенное, взволнованное состояние»: почему дети попадали в обморок на школьной линейке
Garage band, 1 января, «16 Тонн Арбат»
Дельфин открыл дверь в осень
5 признаков бесплодия, которые нельзя игнорировать
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации