С МВД взыскали 110 тыс. руб. в пользу туристки за дефектный загранпаспорт

13:44 22.12.2025

В Свердловской области суд обязал МВД России выплатить компенсацию туристке, которой запретили выезд за границу из-за дефекта в загранпаспорте, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

В декабре 2024 года жительница Верхотурья планировала вылететь в Египет, однако на паспортном контроле в аэропорту Екатеринбурга ее загранпаспорт изъяли. Пограничники сочли документ непригодным из-за необычного написания буквы "Д" в фамилии, похожего на дописку. В результате женщине отказали в выезде, а тур стоимостью 93 тыс. рублей был утрачен.

Туристка подала иск к ряду ведомств и организаций, включая МВД, ФСБ и турфирмы, требуя возмещения стоимости путевки и компенсации морального вреда. Суд частично удовлетворил требования, признав ответственным МВД России. С ведомства взыскали 93 тыс. рублей за тур, 10 тыс. рублей компенсации морального вреда и 7 тыс. рублей судебных расходов. В исках к остальным ответчикам было отказано.

Экспертиза показала, что в паспорте отсутствовали признаки ручной дописки, а дефект буквы возник из-за сбоя при печати. Суд указал, что технические средства находятся под контролем МВД, и доводы о невозможности повлиять на их работу были отклонены.

Решение районного суда было обжаловано, однако Свердловский областной суд оставил его без изменений. Решение вступило в законную силу.