Двое полицейских погибли при взрыве у машины ДПС в Москве

На юге Москвы в результате взрыва рядом со служебным автомобилем ДПС погибли сотрудники полиции. Инцидент произошел ночью на улице Елецкой.

Как пишет телеграм-канал 112, неизвестный мужчина подбежал к припаркованной машине ДПС и бросил внутрь пакет с неустановленным взрывным устройством. В результате взрыва все находившиеся поблизости сотрудники получили ранения. Двоих спасти не удалось — они скончались от полученных травм. Еще двое полицейских были экстренно госпитализированы с места происшествия, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

На автомобиле и дорожном покрытии зафиксированы многочисленные осколочные повреждения, что указывает на срабатывание самодельного взрывного устройства. 

На месте происшествия работают следователи и криминалисты: изымаются записи с камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы. Работу правоохранительных органов координирует прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев. Возбуждено уголовное дело. Личность нападавшего устанавливается, он объявлен в розыск.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.12.2025, 12:30
    Гость: karelbabai

    Как долго будут грозить пальчиком ДЕБИЛАМ и онижедетям боятся по своим попасть ИДЁТ война если кто не заметил война на УНИЧТОЖЕНИЕ РОССИИ и русских и значит это пособники ВРАГА которые убивая твёрдо знали что останутся живы

  2. 24.12.2025, 11:59
    Гость: Ленивый

    Это как же нужно "достать" человека, чтоб он пошел на убийство?! Ведь наверняка эти полицаи чем-то до того отличились...

  5. 24.12.2025, 08:24
    Гость: stalker

    Что значит "бросил внутрь" ? Машина балы открыта ? И потом, если взрыв произошел внутри автомобиля, то где должны были находиться погибшие и пострадавшие во время взрыва ? Они что, не видели террориста ?

Все комментарии (6)
Выбор читателей
© KM.RU, Илья Шабардин
Военкор Сладков: В Донецке полный кошмар
Герасимов назвал главные задачи армии России в зоне СВО
© KM.RU
Володин заговорил о крепостном праве: «Надо остановить отток населения из сёл»
Зеленский назвал условие вывода ВСУ из Донбасса
Избранное
Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва мигрантам отдана?
Код Дракона «Inside» (интернет-EP)
«Будут топить до конца»: дочь у заботливой матери насильно забрали в приют
В МСПИ выявили параметры гармонично развитой личности с помощью иерархов РПЦ
Сергей Черняховский. Переговоры на фоне смертей
«Сегодня для России гораздо важнее нормализовать отношения с Западом, частью которого мы дефакто являемся»
Невероятно: ЦТ рассказало о преступлении мигрантов! Некое «недоразумение» или начало переосмысливания госнацполитики?
«"В чём сила, брат?" Что зашифровано в интервью папы Франциска?»
«Собянинский клан» - как тюменской фирме отошёл многомиллионный контракт
Скворцы Степанова feat. Площадь Восстания «Все хорошо» (интернет-сингл)
Сергей Паращук («НЭП», «Дубы-колдуны»), 16 апреля, «Дом культуры»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации