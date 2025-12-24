Двое полицейских погибли при взрыве у машины ДПС в Москве

07:07 24.12.2025

На юге Москвы в результате взрыва рядом со служебным автомобилем ДПС погибли сотрудники полиции. Инцидент произошел ночью на улице Елецкой.

Как пишет телеграм-канал 112, неизвестный мужчина подбежал к припаркованной машине ДПС и бросил внутрь пакет с неустановленным взрывным устройством. В результате взрыва все находившиеся поблизости сотрудники получили ранения. Двоих спасти не удалось — они скончались от полученных травм. Еще двое полицейских были экстренно госпитализированы с места происшествия, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

На автомобиле и дорожном покрытии зафиксированы многочисленные осколочные повреждения, что указывает на срабатывание самодельного взрывного устройства.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты: изымаются записи с камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы. Работу правоохранительных органов координирует прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев. Возбуждено уголовное дело. Личность нападавшего устанавливается, он объявлен в розыск.