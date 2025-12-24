Путин назвал важнейшее событие 2025 года

Запуск в РФ новых национальных проектов стал важнейшим событием 2025 года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства.

"Состояние государственных финансов позволяет в полном объеме обеспечивать расходы на оборону и безопасность, при этом задавать более высокую динамику по ключевым направлениям развития в рамках новых национальных проектов. Их запуск стал во многом знаковым, важнейшим событием текущего года", - приводит слова главы государства РИА Новости.

8 декабря президент России провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе встречи он поставил правительству страны шесть системных задач в реализации национальных проектов и государственной политики в 2026 году. Среди этих задач — подготовка комплексных решений "для перелома негативной демографической тенденции" в России, реализация плана структурных изменений в экономике до 2030 года, изменение структуры внешней торговли и другие, напоминает Газета.RU.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.12.2025, 21:25
    Гость: Такое еще

    и Геббельс говорил. А впрочем, какая разница? Геббельс фашист, И.Ильин тоже.

  2. 24.12.2025, 20:14
    Гость: Что, ОПЯТЬ

    Запуск в РФ новых национальных проектов.

    С прежними-то как дела обстоят,выполнены?

  4. 24.12.2025, 19:56
    Гость: верно-

    почему бы новые не запустить-- старые нацпроекты на 100% выполнили.
    и 25 миллионов рабочих мест и средняя зарплата по курсу- 3000 долларей.
    вот-вот каждой семье- трёхкомнатную квартиру....

Все комментарии (24)
Выбор читателей
Илья Гращенков. О решении Госдумы перевести все домовые чаты в мессенджер MAX
Фон дер Ляйен назвала условие разблокирования активов России
Ушаков: предложения Киева и Европы препятствуют долгосрочному миру
В Москве при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Сарваров
Избранное
«Выжившие» смогут спать не более трех часов в сутки
«Половина населения». Элиты проболтались о количестве бедных в России?
Сергей Черняховский: «Принцип неприкосновенности национального суверенитета в мире разрушен»
Геномные изменения человеческих эмбрионов - шаг вперед
Сказки Велеса «Трудный путь» (интернет-сингл)
«Они пытаются нас травить»: папа Алисы Тепляковой обвинил МГУ в разглашении персональных данных
Каждому по труду! Что может заставить работодателя повысить сотрудникам зарплаты
Операция Пластилин «Грустные песни для уставших людей»
Майданы - главный враг демократии
Представлено новое доказательство того, что США не были на Луне
Героизация нацизма: ООН против, а США и Украина – за?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации