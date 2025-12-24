Путин назвал важнейшее событие 2025 года

16:35 24.12.2025

Запуск в РФ новых национальных проектов стал важнейшим событием 2025 года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства.

"Состояние государственных финансов позволяет в полном объеме обеспечивать расходы на оборону и безопасность, при этом задавать более высокую динамику по ключевым направлениям развития в рамках новых национальных проектов. Их запуск стал во многом знаковым, важнейшим событием текущего года", - приводит слова главы государства РИА Новости.

8 декабря президент России провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе встречи он поставил правительству страны шесть системных задач в реализации национальных проектов и государственной политики в 2026 году. Среди этих задач — подготовка комплексных решений "для перелома негативной демографической тенденции" в России, реализация плана структурных изменений в экономике до 2030 года, изменение структуры внешней торговли и другие, напоминает Газета.RU.