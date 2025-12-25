Захарова опровергла данные СМИ о намерениях РФ изменить план по Украине

13:26 25.12.2025

Публикация Bloomberg о корректировках Россией мирного плана США по Украине является фейком. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

"Фейк. У этого как бы СМИ нет достоверных источников, близких к Кремлю. Только недостоверные. А формулировка про "близость к Кремлю" - прикрытие фейка", - приводит ее слова ТАСС.

Ранее Владимир Зеленский огласил план из 20 пунктов, который Украина предлагала американской стороне на переговорах в США. В Кремле и МИД РФ не раз указывали на то, что ряд положений киевского плана не устраивает Москву. В частности, Россия требует полностью вывести украинские войска с территории Донбасса, зафиксировать отказ Киева от вступления в НАТО и ограничить численность украинской армии.