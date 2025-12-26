Путин обсудил с Совбезом развитие ИИ в интересах обороны

22:53 26.12.2025

Дополнительные меры развития искусственного интеллекта (ИИ) в интересах обороны и безопасности страны стали темой традиционного пятничного оперативного совещания президента России с постоянными членами Совета безопасности. Тему мероприятия Владимир Путин обозначил в самом его начале, пишет ТАСС.

"У нас несколько вопросов, - указал глава государства. - Первый - о дополнительных мерах развития искусственного интеллекта в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны. Докладчик - министр обороны Андрей Рэмович Белоусов".

В совещании, помимо Белоусова, принимали участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред и секретарь Совбеза Дмитрий Медведев и Сергей Шойгу, глава президентской администрации Антон Вайно и помощник главы государства Николай Патрушев, главы МВД Владимир Колокольцев, МИД Сергей Лавров, ФСБ Александр Бортников, СВР Сергей Нарышкин.

На это совещание был также приглашен курирующий цифровую сферу в правительстве России вице-премьер - глава аппарата кабмина Дмитрий Григоренко.

Теме развития искусственного интеллекта российский лидер уделяет пристальное внимание. Путин неоднократно указывал, что развитие этой технологии, которая станет даже более прорывной, чем выход в космическое пространство, должно быть гармоничным. Глава государства подчеркивал, что в результате развития ИИ ни в коем случае не должна сформироваться некая элитарная группа, в то время как остальные будут просто "нажимать на кнопку".