Путин обсудил с Совбезом развитие ИИ в интересах обороны
Дополнительные меры развития искусственного интеллекта (ИИ) в интересах обороны и безопасности страны стали темой традиционного пятничного оперативного совещания президента России с постоянными членами Совета безопасности. Тему мероприятия Владимир Путин обозначил в самом его начале, пишет ТАСС.
"У нас несколько вопросов, - указал глава государства. - Первый - о дополнительных мерах развития искусственного интеллекта в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны. Докладчик - министр обороны Андрей Рэмович Белоусов".
В совещании, помимо Белоусова, принимали участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред и секретарь Совбеза Дмитрий Медведев и Сергей Шойгу, глава президентской администрации Антон Вайно и помощник главы государства Николай Патрушев, главы МВД Владимир Колокольцев, МИД Сергей Лавров, ФСБ Александр Бортников, СВР Сергей Нарышкин.
На это совещание был также приглашен курирующий цифровую сферу в правительстве России вице-премьер - глава аппарата кабмина Дмитрий Григоренко.
Теме развития искусственного интеллекта российский лидер уделяет пристальное внимание. Путин неоднократно указывал, что развитие этой технологии, которая станет даже более прорывной, чем выход в космическое пространство, должно быть гармоничным. Глава государства подчеркивал, что в результате развития ИИ ни в коем случае не должна сформироваться некая элитарная группа, в то время как остальные будут просто "нажимать на кнопку".
Комментарии читателей Оставить комментарий
История многократно доказала что ошибки в ведение войны, в прогнозирование действий противника и тупость командиров всегда приводят к тактическим поражениям и даже к проигранной войне. Военный талант маршала Жукова прежде всего заключался в умение предвидеть шаги генералов вермахта и он для этого себя мысленно ставил на их место и поэтому он заслуженно стал главным героем среди высших командиров Красной Армии.
Внедрении ИИ в Генштабе ВС РФ поможет избежать многих ошибок в проведение СВО связанных с человеческим фактором так как главная проблема в объеме и объективности информации поступающих с фронта (меня коробит от новодела ЛБС). Пришла пора активно внедрить электронный центр управления войсками и этим резко повысить эффективность проведения СВО и снизить потери личного состава. Однако ИИ в войне никогда не заменит талант полководца который может принять нестандартное решение для врага и одержать победу благодаря своему таланту прогнозирования и владению точной информации о возможности и планах противника.
