Путин обсудил с Совбезом развитие ИИ в интересах обороны

Дополнительные меры развития искусственного интеллекта (ИИ) в интересах обороны и безопасности страны стали темой традиционного пятничного оперативного совещания президента России с постоянными членами Совета безопасности. Тему мероприятия Владимир Путин обозначил в самом его начале, пишет ТАСС.

"У нас несколько вопросов, - указал глава государства. - Первый - о дополнительных мерах развития искусственного интеллекта в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны. Докладчик - министр обороны Андрей Рэмович Белоусов".

В совещании, помимо Белоусова, принимали участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред и секретарь Совбеза Дмитрий Медведев и Сергей Шойгу, глава президентской администрации Антон Вайно и помощник главы государства Николай Патрушев, главы МВД Владимир Колокольцев, МИД Сергей Лавров, ФСБ Александр Бортников, СВР Сергей Нарышкин.

На это совещание был также приглашен курирующий цифровую сферу в правительстве России вице-премьер - глава аппарата кабмина Дмитрий Григоренко.

Теме развития искусственного интеллекта российский лидер уделяет пристальное внимание. Путин неоднократно указывал, что развитие этой технологии, которая станет даже более прорывной, чем выход в космическое пространство, должно быть гармоничным. Глава государства подчеркивал, что в результате развития ИИ ни в коем случае не должна сформироваться некая элитарная группа, в то время как остальные будут просто "нажимать на кнопку". 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.12.2025, 05:47
    Гость: Аьарббрс

    и эта, гыыы
    помните незабвенное: "Нам умные не нужны, нам нужны преданные"?
    о! - теперича ему нужон преданный ему ии
    ...умныый...

  2. 27.12.2025, 05:42
    Гость: Пыооев

    боиццо, элитарий наш по спортивной квоте, что вся его геолого-экономическая учоность супротив человеков разумных не птянет
    Дык! - один перечень "советнекоф" по обсуждавшемуся вопросу чего стоит: карефейи, панимайш, - знатоки-профи "хватать и не пущать"
    эти да, поконкурирувают

  3. 27.12.2025, 05:30
    Гость: .Штурман

    История многократно доказала что ошибки в ведение войны, в прогнозирование действий противника и тупость командиров всегда приводят к тактическим поражениям и даже к проигранной войне. Военный талант маршала Жукова прежде всего заключался в умение предвидеть шаги генералов вермахта и он для этого себя мысленно ставил на их место и поэтому он заслуженно стал главным героем среди высших командиров Красной Армии.
    Внедрении ИИ в Генштабе ВС РФ поможет избежать многих ошибок в проведение СВО связанных с человеческим фактором так как главная проблема в объеме и объективности информации поступающих с фронта (меня коробит от новодела ЛБС). Пришла пора активно внедрить электронный центр управления войсками и этим резко повысить эффективность проведения СВО и снизить потери личного состава. Однако ИИ в войне никогда не заменит талант полководца который может принять нестандартное решение для врага и одержать победу благодаря своему таланту прогнозирования и владению точной информации о возможности и планах противника.

Все комментарии (9)
Выбор читателей
© KM.RU, Александра Воздвиженская
День памяти геноцида советского народа определили. А как быть с русским народом?
Путин дал поручение по этнографическому изучению русского народа
© KM.RU, Алексей Белкин
Курс на исламизацию России – официальная доктрина?
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса
Избранное
Аборт Мозга «Не люди»
«Электропартизаны» устроили сеанс некоммерческого рока в честь «Бесконечного праздника»
Игорь Саруханов «Желаю тебе»
Многовекторность закончилась
Business Progress франшиза и отзывы о компании
Sellout и Nagart «На дне пучины» (интернет-сингл)
Ива Нова «Белоснежный концерт» (CD+DVD)
Metallica S&M Tribute сс имфоническим Оркестром, 13 ноября, ГКД
Кто в новой Госдуме против расследования пыток. Это — не вопрос, мы назовем конкретные фамилии народных избранников
Общпит «Штурм ледяной крепости» (CD-издание)
Тизер-трейлер «Майор Гром: Игра»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации