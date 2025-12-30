Песков назвал атаку на госрезиденцию РФ атакой и против Трампа
Попытка атаки на госрезиденцию РФ в Новгородской области направлена не только против президента России Владимира Путина, но и против главы Белого дома Дональда Трампа и его попыток мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он направлен не только лично против президента Путина, а здесь я хотел бы напомнить рождественское обращение Зеленского и те слова, которые он говорил в адрес Путина", - сказал он журналистам.
По словам Пескова, "это направлено и против Трампа, направлено на срыв усилий президента Трампа, чтобы способствовать мирному урегулированию украинского конфликта", пишет "Интерфакс".
Попытка украинской атаки на госрезиденцию РФ в Новгородской области не способна пошатнуть доверительный характер диалога, установившийся между президентами России и США, добавил Песков.
"Президенты сохраняют доверительный характер диалога, продолжают диалог. Подобные провокации, подобные акты государственного терроризма не способны пошатнуть этот уровень доверительного диалога между двумя президентами", - сказал Песков.
Он отметил также, что российские военные знают, "как, чем и когда отвечать".
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря ВСУ при помощи 91 беспилотного летательного аппарата дальнего действия пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Украинцы всё отрицают. А ведь могли бы сделать хоть что-то полезное для России... .
"Ннуу у у
Сскаажжи ему,Филиппычч!!"
"Песков назвал атаку на госрезиденцию РФ атакой и против Трампа"
----
Обычно сначала предоставляют доказательства состоявшейся атаки. В данном случае не были предоставлены доказательства ни до ни после заявления. Наоборот. В заявления МО РФ и МИДа РФ есть ПРОТИВОРЕЧИЯ, а именно: МО РФ заявляет о 47 сбитых беспилотников ВСУ в районе Нижнего Новгорода в то же время глава МИДа РФ заявляет о 91 сбитых беспилотников. Далее, по сообщением местной прессы, жители Новгорода
и окрестностей ничего не слышали и не видели, что в случае реальной атаки беспилотников работают средства ПВО, так что слышны взрывы и видны вспышки. Всего это не было. Далее американский Институт Изучения Войны (The Institute for the Study of War (ISW) при анализе спутниковых
снимков в районе указанном в заявлениях главы МИДа РФ С.Лаврова, не нашел никаких обломков сбытых беспилотников. ...
Ух, как Вас прëт в Гео!
Ну, всё разложили для нас, сирых, по полочкам. Аж скучно!
Сразу вспомнилась советская поговорка. Мол, "кто-то" - есть третий штурман на Руси. Имелось ввиду: первый - Иван Сусанин (ну, понятно), второй - матрос Железняк (шëл на Одессу, а вышел к Херсону - при Советах все эту песенку знали), а третий - это тот самый "кто-то".
Не стоит сильно заморачиваться.
Тут нонче повсеместно (не только у нас, а на всëм шарике) правая рука не знает, что делает левая.
Маразм рулит, понимаешь!
Так что, логику искать - пустое занятие (это как магнитное склонение в Гренландии, наверное, в курсе?).
С Наступающим!
Никаких доказательств не было предоставлено, только заявление Сергей Лаврова. Кому-то выгодно сорвать переговоры, «Восток дело тонкое Петруха»