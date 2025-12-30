"Песков назвал атаку на госрезиденцию РФ атакой и против Трампа"

13:59 30.12.2025

Попытка атаки на госрезиденцию РФ в Новгородской области направлена не только против президента России Владимира Путина, но и против главы Белого дома Дональда Трампа и его попыток мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Он направлен не только лично против президента Путина, а здесь я хотел бы напомнить рождественское обращение Зеленского и те слова, которые он говорил в адрес Путина", - сказал он журналистам.

По словам Пескова, "это направлено и против Трампа, направлено на срыв усилий президента Трампа, чтобы способствовать мирному урегулированию украинского конфликта", пишет "Интерфакс".

Попытка украинской атаки на госрезиденцию РФ в Новгородской области не способна пошатнуть доверительный характер диалога, установившийся между президентами России и США, добавил Песков.

"Президенты сохраняют доверительный характер диалога, продолжают диалог. Подобные провокации, подобные акты государственного терроризма не способны пошатнуть этот уровень доверительного диалога между двумя президентами", - сказал Песков.

Он отметил также, что российские военные знают, "как, чем и когда отвечать".

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря ВСУ при помощи 91 беспилотного летательного аппарата дальнего действия пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай).