Собянин рассказал Путину, как москвичей в СССР приучали не бояться метро

14:06 17.01.2026

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту России Владимиру Путину, как москвичей в СССР приучали не бояться ездить в метро.

На видео, которое опубликовал телеграм-канал «Вы слушали маяк», глава государства и мэр столицы находятся в пустом метропоезде старого образца — со светильниками-бра, зеленоватыми стенами, коричневыми сиденьями и красным полом. На одном из диванов лежит патефон.

«Люди боялись садиться в метро [с появлением подземного транспорта в СССР]. [Власти] сделали шикарные сидения. Это уровень кабинета серьезного. Поставили патефон. Играл патефон, так чтобы психологически снять напряжение», — объяснил Собянин.

Человек за кадром также уточнил, что людям в вагоне разрешали курить, потому что «они боялись чертей в подземке». Собянин тоже подтвердил, что курить было разрешено. «Чтобы отгонять [чертей]? Правильно. Отгонять надо. Мы отгоним всех», — пошутил в ответ Путин.

«Вот если бы еще наливали», — ответил Собянин.

16 января Путин и Собянин встретились в депо «Аминьевское» и дали старт тестированию первого беспилотного поезда метро, сообщает РБК. Мэр Москвы показал президенту беспилотный поезд метро «Москва 2024», а также беспилотный трамвай «Львенок», робота для диагностики труб «Тьюбот», робота для перевозки багажа, квадрокоптеры, дроны, сервисных роботов, механические манипуляторы и другие автономные разработки.