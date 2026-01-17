Собянин рассказал Путину, как москвичей в СССР приучали не бояться метро
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту России Владимиру Путину, как москвичей в СССР приучали не бояться ездить в метро.
На видео, которое опубликовал телеграм-канал «Вы слушали маяк», глава государства и мэр столицы находятся в пустом метропоезде старого образца — со светильниками-бра, зеленоватыми стенами, коричневыми сиденьями и красным полом. На одном из диванов лежит патефон.
«Люди боялись садиться в метро [с появлением подземного транспорта в СССР]. [Власти] сделали шикарные сидения. Это уровень кабинета серьезного. Поставили патефон. Играл патефон, так чтобы психологически снять напряжение», — объяснил Собянин.
Человек за кадром также уточнил, что людям в вагоне разрешали курить, потому что «они боялись чертей в подземке». Собянин тоже подтвердил, что курить было разрешено. «Чтобы отгонять [чертей]? Правильно. Отгонять надо. Мы отгоним всех», — пошутил в ответ Путин.
«Вот если бы еще наливали», — ответил Собянин.
16 января Путин и Собянин встретились в депо «Аминьевское» и дали старт тестированию первого беспилотного поезда метро, сообщает РБК. Мэр Москвы показал президенту беспилотный поезд метро «Москва 2024», а также беспилотный трамвай «Львенок», робота для диагностики труб «Тьюбот», робота для перевозки багажа, квадрокоптеры, дроны, сервисных роботов, механические манипуляторы и другие автономные разработки.
Комментарии читателей Оставить комментарий
еще один сказочник с подземной чертовщиной.
Точнее, есть, но для сотрудников..
На метро не разу не ездил полно автобусов и маршруток. Не переношу шум и не охото лесть под землю по разным лестницам. Один раз было сунулся, но когда увидел что там стоит рамка и шмонают как при посадке в самолет, выворачивает карманы и сумки плюнул и ушёл. Поехал в привычном автобусе которые последнее время вроде стали относительно регулярно ходить и парк обновился. Это уже не потрепаные и списанные мэрсы.Плюс программы на телефоне показывпющие все маршруты и время подхода автобуса и где он находится на маршруте. На западе давно все автобусы с кондиционерами и интернетом и ходят строго по расписанию есть подменили для малобильных кто на колясках.
Это точно.Лет до 18-ти был не в курсе,что такое эскалатор.
?