Генпрокуратура потребовала изъять активы экс-депутата ЕР на 2,8 млрд рублей

08:10 21.01.2026

Генеральная прокуратура России направила в Центральный районный суд Сочи иск об обращении в доход государства имущества на сумму 2,8 млрд рублей, фигурантами которого стали арестованный бывший депутат Госдумы Анатолий Вороновский и действующий парламентарий Андрей Дорошенко. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой сообщил источник, знакомый с материалами надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, выявленные активы были приобретены с нарушением антикоррупционного законодательства и подлежат конфискации в пользу государства. В числе ответчиков по делу значатся еще 28 человек — родственники депутатов и представители региональных органов власти.

Как утверждает источник, начиная с 2016 года, когда Вороновский возглавил министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, а Дорошенко был депутатом краевого парламента, участники схемы получили незаконные доходы на сумму не менее 2,8 млрд рублей. Значительная часть средств, по версии надзора, была вложена в дорожные предприятия и новые прибыльные бизнесы, формально оформленные на близких и доверенных лиц.

Другая часть средств, как отмечается, пошла на покупку ликвидной недвижимости, распределенной между родственниками и аффилированными структурами. Следствие считает, что муниципальные контракты в дорожной сфере распределялись без конкуренции, среди заранее определенного круга компаний, которые затем выплачивали вознаграждение за полученные заказы.

Отдельно указывается роль отраслевой ассоциации «Союз дорожников Кубани», руководство которой, по версии прокуратуры, использовалось для контроля допуска подрядчиков к закупкам и определения размера незаконных выплат, привязанных к стоимости госконтрактов.

После ухода из регионального правительства Вороновский, как утверждается, продолжал влиять на решения властей, а Дорошенко и другие фигуранты использовали его положение для получения преимуществ собственному бизнесу. Кроме того, предприятия с участием края якобы были обязаны закупать сырье и топливо у подконтрольных экс-чиновнику компаний.

В декабре Госдума лишила Вороновского депутатской неприкосновенности и досрочно прекратила его полномочия. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и, по данным следствия, мог получить 25 млн рублей от руководителя дорожно-строительной компании. Сам Вороновский заявлял о готовности сотрудничать со следствием и намерении добиваться оправдания.

Андрей Дорошенко является депутатом Госдумы с 2021 года, входит во фракцию «Единая Россия» и работает в комитете по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.