В Нижнекамске школьник напал с ножом на сотрудницу лицея
В одном из лицеев Нижнекамска 13-летний ученик напал с ножом на сотрудницу и нанес ей резаные раны, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МВД Татарстана.
Напавшего задержали сотрудники Росгвардии. Мотивы нападения выясняются.
Сигнал о случившемся поступил в полицию в 8:56 (время совпадает с московским).
По данным прокуратуры Татарстана, это произошло в лицее №37. Туда выехал нижнекамский городской прокурор Ильнур Гаянов.
В Управлении Росгвардии по региону "Интерфаксу" уточнили, что у подростка изъяты нож, маска и тактические перчатки. Задержанный передан сотрудникам органов внутренних дел.
Мэр Нижнекамска Радмир Беляев в Telegram сообщил, что жизни пострадавшей ничего не угрожает. Он уточнил, что это уборщица.
"Нападавший задержан, с ним проводится работа, родители в школе. Все ученики эвакуированы, никто из них не пострадал", - добавил мэр.
Пишут уборщица сидела как охранница вместо чоповца под рамкой ..школа заключила договор с чоп на 1,5 млн.р в год,из списка рекомендуемого минобром, а садили уборщиц вахтерить
