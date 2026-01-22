В Нижнекамске школьник напал с ножом на сотрудницу лицея

© KM.RU, Алексей Белкин

В одном из лицеев Нижнекамска 13-летний ученик напал с ножом на сотрудницу и нанес ей резаные раны, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МВД Татарстана.

Напавшего задержали сотрудники Росгвардии. Мотивы нападения выясняются.

Сигнал о случившемся поступил в полицию в 8:56 (время совпадает с московским).

По данным прокуратуры Татарстана, это произошло в лицее №37. Туда выехал нижнекамский городской прокурор Ильнур Гаянов.

В Управлении Росгвардии по региону "Интерфаксу" уточнили, что у подростка изъяты нож, маска и тактические перчатки. Задержанный передан сотрудникам органов внутренних дел.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев в Telegram сообщил, что жизни пострадавшей ничего не угрожает. Он уточнил, что это уборщица.

"Нападавший задержан, с ним проводится работа, родители в школе. Все ученики эвакуированы, никто из них не пострадал", - добавил мэр.

  2. 22.01.2026, 17:39
    Гость: Н-ст

    Пишут уборщица сидела как охранница вместо чоповца под рамкой ..школа заключила договор с чоп на 1,5 млн.р в год,из списка рекомендуемого минобром, а садили уборщиц вахтерить

Все комментарии (24)
