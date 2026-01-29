В МВД рекомендовали россиянам не делиться своими взглядами в интернете

13:05 29.01.2026

В МВД России во избежание вовлечения в преступную деятельность советуют воздержаться от публикации излишне подробной информации о себе в сети и не делиться личной информацией и своими взглядами в открытых чатах, группах или на форумах, пишет ТАСС.

Прежде всего, следует помнить, что вербовщики изучают своих потенциальных жертв. Для этого они используют публичные данные из профилей в соцсетях и мессенджерах: фото, посты, комментарии, подписки на группы, отметили в ведомстве и посоветовали "воздержаться от публикации излишне подробной информации о себе, такой как места учебы, работы и проживания, данные о семье и близких".

"Не делитесь личной информацией и своими взглядами в открытых чатах, группах или на форумах. Избегайте споров на провокационные темы, так как вербовщики часто ищут людей с активной жизненной позицией", - подчеркнули в МВД. Также лучше не добавлять в друзья незнакомых людей. Нужно всегда уточнять, кто именно владеет аккаунтом, где и когда профиль зарегистрирован, советуют в ведомстве.

Кроме того, не стоит отвечать на подозрительные сообщения с неизвестных учетных записей и номеров, использовать функцию "черный список".

При обнаружении явных признаков вербовки или давления со стороны неизвестных необходимо немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы, подчеркнули в МВД. Если же речь идет о несовершеннолетних, им следует доверительно поговорить со взрослыми.