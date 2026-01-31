Мурманск и Североморск снова частично остались без света
В части Мурманска и Североморска снова нарушено электроснабжение в связи с отключением линии электропередачи, пишет Газета.RU со ссылкой на сообщение компании «Россети Северо-Запад».
Опоры ЛЭП не повреждены, потребителей переключают на резервные схемы.
В «Россетях» отметили, что повторное технологическое нарушение зафиксировали на другом участке ЛЭП.
Погодные условия при этом ухудшаются, все бригады работают круглосуточно.
По словам главы Мурманска Ивана Лебедева, из-за перебоев с электроснабжением общественный транспорт переведен на особый режим работы.
Он также сообщил об открылии 11 пунктов помощи населению в учреждениях культуры, спорта и образования. Там жители Мурманска могут зарядить телефоны, набрать воду. Кроме того, на базе девяти школ запущены полевые кухни с раздачей продуктовых наборов, пишет «Интерфакс».
В первый раз обрушение пяти опор ЛЭП под Мурманском произошло 23 января. В результате обесточенными оказались Мурманск и Североморск. Причиной технологических нарушений называли снегопад, шквалистый ветер и гололедно-изморозевые отложения на проводах и опорах ЛЭП.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Стратегический район!
Ядерный удар должен держать.
(Что там Геббельс про глиняные ноги пел? Опознался пацан, вернее, в далëкое будущее заглянул...)
о сионистской верхушке?
кого мышью назвали?
Цттата:- «на базе девяти школ запущены полевые кухни с раздачей продуктовых наборов».
Было ли такое до СВО, по поводу которой часть читателей ликует? Аварии случались и раньше, но не так часто, да и устранять было кому. А сейчас специалисты убежали, а кто не успел сбежать- отправились «защищать» родину в степях Украины. По каким причинам они это делают? Одни- чтобы расплатиться за ипотеку (хорошая вещь однако- родину полюбить за деньги), другие- чтобы искупить вину (светило лет 10- 15), а так- выживёшь и на свободу с чистой совестью.
А всё из- за запросов ОДНОГО- Ивану- есть, Петьке есть (и даже на коне), Катьке (бабе!) - есть, Сашкам и Колькам- есть, а мне? Нету, обидно?- да.
Вовке есть- хохлы давно поставили ему на какой то горке, но это не мне.
Но народу так не скажешь. Эй, пропагандисты придумайте красивую версию.
Вот она (даже две). Хохлы обнаглели и чирикают не на человеческом (великом и могучем) языке, а на мове. Бардак? Да!
Второе- хохлы вруны. В 1996 году, когда мы их разоружали в Будапеште, казалось до нитки, а они не всё сдали- припрятили рогатки и вилы. Такую брехню терпеть невозможно- даёшь СВО!
только на КМ.ру в разделе происшествия.