Мурманск и Североморск снова частично остались без света

12:46 31.01.2026

В части Мурманска и Североморска снова нарушено электроснабжение в связи с отключением линии электропередачи, пишет Газета.RU со ссылкой на сообщение компании «Россети Северо-Запад».

Опоры ЛЭП не повреждены, потребителей переключают на резервные схемы.

В «Россетях» отметили, что повторное технологическое нарушение зафиксировали на другом участке ЛЭП.

Погодные условия при этом ухудшаются, все бригады работают круглосуточно.

По словам главы Мурманска Ивана Лебедева, из-за перебоев с электроснабжением общественный транспорт переведен на особый режим работы.

Он также сообщил об открылии 11 пунктов помощи населению в учреждениях культуры, спорта и образования. Там жители Мурманска могут зарядить телефоны, набрать воду. Кроме того, на базе девяти школ запущены полевые кухни с раздачей продуктовых наборов, пишет «Интерфакс».

В первый раз обрушение пяти опор ЛЭП под Мурманском произошло 23 января. В результате обесточенными оказались Мурманск и Североморск. Причиной технологических нарушений называли снегопад, шквалистый ветер и гололедно-изморозевые отложения на проводах и опорах ЛЭП.