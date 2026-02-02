Путин назвал химическую промышленность важнейшей для экономики России

18:14 2.02.2026

Химическая промышленность играет важнейшую роль в экономике России, ее продукция востребована практически повсеместно. Об этом 2 февраля заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию химической промышленности.

«Эта отрасль (химическая промышленность. — Ред.), как известно, играет важнейшую роль в экономике страны. Ее продукция востребована практически повсеместно — в строительстве, в энергетике, в агропромышленном комплексе, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в фармацевтике, электронике и так далее», — приводит его слова газета «Известия».

Путин подчеркнул, что необходимо обеспечить развитие химической промышленности, создание современных производств на мощной ресурсной базе страны. Он также отметил, что сырьевые базы у России хорошие и всё должно работать на высокотехнологичных решениях.

По мнению президента РФ, для стратегического развития отрасли требуется координация усилий бизнеса, государства, регионов и науки. Он также сообщил, что российские предприятия химической промышленности производят тысячи видов продукции, которые востребованы не только внутри страны, но и за рубежом.