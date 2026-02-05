В Госдуме предложили ввести рассрочку на оплату отопления

12:34 5.02.2026

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») предложил внедрить механизм рассрочки платежей за отопление для уязвимых категорий граждан. Соответствующее обращение он направил вице-премьеру Марату Хуснуллину, пишет РИА Новости.

Речь идет о возможности оплачивать услугу в течение отопительного сезона частями — сроком до шести месяцев, равномерно распределяя нагрузку по каждому месяцу.

Данная мера, как уточняется, адресована прежде всего пенсионерам и многодетным семьям, сталкивающимся с пиковыми расходами зимой.

По замыслу автора инициативы, вводя рассрочку и смягчая финансовую нагрузку в самый затратный период, государство сможет точнее соблюдать принципы социальной справедливости в сфере ЖКХ.

При этом, как подчеркивается в обращении, граждане сохранят право в любой момент полностью погасить платеж без каких-либо ограничений или дополнительных условий.