ФСБ: исполнителя покушения на генерала Алексеева завербовала СБУ
Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба был агентом украинских спецслужб, сообщила ФСБ.
"Любомир Корба выступал непосредственным исполнителем покушения, Виктор Васин — в качестве его пособника. Любомир Корба завербован сотрудником СБУ в августе 2025 года в городе Тернополе", — цитирует заявление ведомства РИА Новости.
В вербовке при содействии спецслужб Польши участвовал его сын Любош Корба. Киллер прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве. Затем он приехал в Россию через Кишинев и Тбилиси и стал следить за военными, включая Алексеева, за две тысячи долларов в месяц. Также СБУ обещала выплатить ему 30 тысяч долларов в случае успешного покушения.
Его соучастница Зинаида Серебрицкая арендовала квартиру в доме на Волоколамском шоссе, где живет Алексеев. В схроне в Московской области для Корбы спрятали пистолет с глушителем и ключ от двери в подъезд. В день покушения он дождался генерала у лифта и выстрелил в него четыре раза. Затем киллер получил указание лететь в Дубай, откуда должен был отправиться в Румынию, а затем в Киев.
Другой пособник покушения — Виктор Васин — участвовал в подготовке по террористическим мотивам. Так, он арендовал квартиру для конспиративного проживания Корбы и покупал ему проездные билеты. Оба фигуранта признали вину.
Ночью 5 февраля, незадолго до покушения, Серебрицкая вылетела из Внуково в Стамбул. Она была гражданкой Украины до 2020 года и носила фамилию Антонюк. Предположительно, она скрывается на территории, подконтрольной Киеву.
Зинаида Серебрицкая
Утром в пятницу Корба открыл огонь из пистолета Макарова с глушителем по Алексееву, после чего скрылся, генерала госпитализировали в больницу. Накануне стало известно, что он пришел в сознание, угрозы его жизни нет.
Возбуждено дело о покушении на убийство, посягательстве на жизнь военнослужащего и незаконном обороте огнестрельного оружия.
Розыск организаторов покушения продолжается.
...И на могилах убиенных концерт Слезы ещё дадут
1999г. Взрыв дома ул.Гурьянова - 100 погибших
1999г. Взрыв дома на Каширке - 124 погибших
1999г. Взрыв дома в Волгодонске - 19 погибших
2000г. АПЛ "Курск" - 118 погибших
2002г. "Норд-Ост" - 174 погибших
2002г. Взрыв в Каспийске - 45 погибших (из них 12 детей)
2003г. Взрыв в поезде Кисловодск-Минводы - 44 погибших
2004г. Взрыв в метро "Автозаводская" -42 погибших
2004г. Взрывы самолетов над Тульской и Ростовской областью - 90 погибших
2004г. Штурм школы в Беслане - 334 погибших (из них 186 детей)
2009г. Взрыв "Невского экспресса" - 28 погибших.
2009г. Пожар в клубе "Хромая лошадь" - 156 погибших
2010г. Взрывы в метро на "Лубянке" и "Парк культуры" - 41 погибший
2011г. Взрыв в аэропорту Домодедово - 37 погибших
2012г. Наводнение в Крымске - 171 погибший
2013г. Взрыв автобуса в Волгограде - 7 погибших
2013г. Взрыв на вокзале в Волгограде - 18 погибших
2013г. Взрыв троллейбуса в Волгограде - 16 погибших
2015г. Взрыв самолета над Синаем - 314 погибших.
125 терактов произошло за период 1999-2013.
Когда же Россия стала "не участником" событий в Украине,теракты 2014-2016 гг практически близились к нулю ( их было 6 за три года!)
Кто б, мог подумать!? Сначала думали Антарктида!!!
продолжайте жалеть убийц и ненавидеть свой народ
Это не тот генерал,который на видео с Пригожиным отвечал про кого-то там "можно ли забрать". что "да забирайте!".Речь шла о каких-то накосячивших генералах или чиновниках из МО РФ.Когда Пригожин пошёл на Москву и было дело в Ростове.Это ведь тот самый генерал.
бандеровцев в России много еще со времен СССР.