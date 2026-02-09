ФСБ: исполнителя покушения на генерала Алексеева завербовала СБУ

Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба был агентом украинских спецслужб, сообщила ФСБ.

"Любомир Корба выступал непосредственным исполнителем покушения, Виктор Васин — в качестве его пособника. Любомир Корба завербован сотрудником СБУ в августе 2025 года в городе Тернополе", — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

В вербовке при содействии спецслужб Польши участвовал его сын Любош Корба. Киллер прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве. Затем он приехал в Россию через Кишинев и Тбилиси и стал следить за военными, включая Алексеева, за две тысячи долларов в месяц. Также СБУ обещала выплатить ему 30 тысяч долларов в случае успешного покушения.

Его соучастница Зинаида Серебрицкая арендовала квартиру в доме на Волоколамском шоссе, где живет Алексеев. В схроне в Московской области для Корбы спрятали пистолет с глушителем и ключ от двери в подъезд. В день покушения он дождался генерала у лифта и выстрелил в него четыре раза. Затем киллер получил указание лететь в Дубай, откуда должен был отправиться в Румынию, а затем в Киев.

Другой пособник покушения — Виктор Васин — участвовал в подготовке по террористическим мотивам. Так, он арендовал квартиру для конспиративного проживания Корбы и покупал ему проездные билеты. Оба фигуранта признали вину.

Ночью 5 февраля, незадолго до покушения, Серебрицкая вылетела из Внуково в Стамбул. Она была гражданкой Украины до 2020 года и носила фамилию Антонюк. Предположительно, она скрывается на территории, подконтрольной Киеву.

Утром в пятницу Корба открыл огонь из пистолета Макарова с глушителем по Алексееву, после чего скрылся, генерала госпитализировали в больницу. Накануне стало известно, что он пришел в сознание, угрозы его жизни нет.

Возбуждено дело о покушении на убийство, посягательстве на жизнь военнослужащего и незаконном обороте огнестрельного оружия.

Розыск организаторов покушения продолжается.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.02.2026, 16:51
    Гость: а поплакать?

    ...И на могилах убиенных концерт Слезы ещё дадут
    1999г. Взрыв дома ул.Гурьянова - 100 погибших
    1999г. Взрыв дома на Каширке - 124 погибших
    1999г. Взрыв дома в Волгодонске - 19 погибших
    2000г. АПЛ "Курск" - 118 погибших
    2002г. "Норд-Ост" - 174 погибших
    2002г. Взрыв в Каспийске - 45 погибших (из них 12 детей)
    2003г. Взрыв в поезде Кисловодск-Минводы - 44 погибших
    2004г. Взрыв в метро "Автозаводская" -42 погибших
    2004г. Взрывы самолетов над Тульской и Ростовской областью - 90 погибших
    2004г. Штурм школы в Беслане - 334 погибших (из них 186 детей)
    2009г. Взрыв "Невского экспресса" - 28 погибших.
    2009г. Пожар в клубе "Хромая лошадь" - 156 погибших
    2010г. Взрывы в метро на "Лубянке" и "Парк культуры" - 41 погибший
    2011г. Взрыв в аэропорту Домодедово - 37 погибших
    2012г. Наводнение в Крымске - 171 погибший
    2013г. Взрыв автобуса в Волгограде - 7 погибших
    2013г. Взрыв на вокзале в Волгограде - 18 погибших
    2013г. Взрыв троллейбуса в Волгограде - 16 погибших
    2015г. Взрыв самолета над Синаем - 314 погибших.
    125 терактов произошло за период 1999-2013.
    Когда же Россия стала "не участником" событий в Украине,теракты 2014-2016 гг практически близились к нулю ( их было 6 за три года!)

  4. 09.02.2026, 15:34
    Гость: вопросы

    Это не тот генерал,который на видео с Пригожиным отвечал про кого-то там "можно ли забрать". что "да забирайте!".Речь шла о каких-то накосячивших генералах или чиновниках из МО РФ.Когда Пригожин пошёл на Москву и было дело в Ростове.Это ведь тот самый генерал.

Все комментарии (22)
