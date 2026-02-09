С начала СВО губернаторы стали больше тратиться на личную охрану

Губернаторы с начала спецоперации в 2022 г. стали больше тратить на обеспечение своей безопасности: в 2021 г. затраты из региональных бюджетов составили суммарно 59,7 млн руб., а в 2022 г. – уже 91,6 млн руб. Кроме того, большее количество глав регионов вообще задумались о возможности найма телохранителей: в 2021 г. региональные администрации на сайте госзакупок опубликовали 8 тендеров для обеспечения безопасности губернаторов, а в 2022 г. – 13, пишут «Ведомости» со ссылкой на анализ госзакупок, который провела система по управлению тендерами «Тендерплан».

Второй год спецоперации – 2023 год – стал рекордным по сумме, затраченной губернаторами на обеспечение безопасности: 119,7 млн руб. на 16 тендеров. В 2024 г. сумма затрат составила 104,5 млн руб. (14 закупок), в 2025 г. – 112,4 млн руб. (14 закупок).

Если чиновнику по статусу положена государственная охрана, то этим занимается вневедомственная охрана Росгвардии, сказал «Ведомостям» президент национальной ассоциации телохранителей, председатель совета по профессиональным квалификациям в негосударственной сфере безопасности Дмитрий Фонарев. При этом губернаторы по своему усмотрению могут выбрать телохранителей из частных охранных предприятий.

Исходя из документов с сайта госзакупок, каждый месяц один сотрудник работает круглосуточно, у него зарплата в среднем порядка 600 000 руб., второй – только в рабочие дни по графику, зарплата – на уровне 100 000 руб. В пакет услуг входят обеспечение безопасности от «преступных, противоправных посягательств» в местах его пребывания и на маршрутах передвижения, принятие мер по профилактике преступлений и административных нарушений в местах пребывания главы региона, участие в противопожарных мероприятиях, а также обеспечение пропускного и внутриобъектового режима в местах, где находится губернатор.

