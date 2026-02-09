Минцифры решило смягчить запрет на входящие международные звонки

15:13 9.02.2026

Ко второму чтению второго пакета мер борьбы с мошенниками будут внесены поправки, которые смягчат ряд инициатив. Об этом на заседании IT-комитета Госдумы рассказал замглавы Минцифры Иван Лебедев, пишет РБК.

По его словам, планируется корректировка предложения по полному запрету входящих звонков из-за границы, чтобы жители России могли свободно общаться, например, с родственниками. «Мы обсудим этот вопрос ко второму чтению, будут донастройки», — заявил замминистра.

Среди рассматриваемых вариантов — режим «самозапрета» по аналогии с кредитными каникулами, который пользователь сможет самостоятельно активировать и отключить. Также обсуждается вариант с отправкой СМС-уведомления о входящем международном вызове.