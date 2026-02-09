Минцифры решило смягчить запрет на входящие международные звонки
Ко второму чтению второго пакета мер борьбы с мошенниками будут внесены поправки, которые смягчат ряд инициатив. Об этом на заседании IT-комитета Госдумы рассказал замглавы Минцифры Иван Лебедев, пишет РБК.
По его словам, планируется корректировка предложения по полному запрету входящих звонков из-за границы, чтобы жители России могли свободно общаться, например, с родственниками. «Мы обсудим этот вопрос ко второму чтению, будут донастройки», — заявил замминистра.
Среди рассматриваемых вариантов — режим «самозапрета» по аналогии с кредитными каникулами, который пользователь сможет самостоятельно активировать и отключить. Также обсуждается вариант с отправкой СМС-уведомления о входящем международном вызове.
ну да ! Нужно смягчить для мошенников возможность дозвона. А то еще дураков с большими деньгами много , незнающих кому бы отдать эти деньги.
вахтера.
какая-то цЫфра будет решать, кто и откуда имеет право МНЕ ЗВОНИТЬ?
И эти люди смеют обзывать СССР тоталитарным?