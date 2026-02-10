ФСБ задержала третьего соучастника покушения на генерала Алексеева

15:09 10.02.2026

Силовики задержали третьего соучастника подготовки покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщили в ЦОС ФСБ.

"Задержан <...> гражданин России Васин Павел, 1981 года рождения. <...> В ходе оперативных мероприятий он дал признательные показания", — цитирует заявление РИА Новости.

По полученным данным, злоумышленник — сын ранее задержанного Василия Васина. Он обеспечивал других фигурантов дела транспортом для слежки и изъятия оружия из схрона. С помощью видеорегистратора и трекера преступник наблюдал за передвижениями потенциальных жертв, а также помогал собирать данные о них.

Сам он рассказал, что в сентябре 2025-го его завербовал Любомир Корба.

"Выполнял его поручения. Покупал оборудование, возил, куда он скажет. Следил за высокопоставленными сотрудниками. Также осуществлял подготовку к покушению на генерала Алексеева", — признался Павел Васин.

Его показания помогли установить еще двух высокопоставленных сотрудников Минобороны, за которыми также осуществлялась слежка.