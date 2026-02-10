ФСБ задержала третьего соучастника покушения на генерала Алексеева
Силовики задержали третьего соучастника подготовки покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Задержан <...> гражданин России Васин Павел, 1981 года рождения. <...> В ходе оперативных мероприятий он дал признательные показания", — цитирует заявление РИА Новости.
По полученным данным, злоумышленник — сын ранее задержанного Василия Васина. Он обеспечивал других фигурантов дела транспортом для слежки и изъятия оружия из схрона. С помощью видеорегистратора и трекера преступник наблюдал за передвижениями потенциальных жертв, а также помогал собирать данные о них.
Сам он рассказал, что в сентябре 2025-го его завербовал Любомир Корба.
"Выполнял его поручения. Покупал оборудование, возил, куда он скажет. Следил за высокопоставленными сотрудниками. Также осуществлял подготовку к покушению на генерала Алексеева", — признался Павел Васин.
Его показания помогли установить еще двух высокопоставленных сотрудников Минобороны, за которыми также осуществлялась слежка.
Как отметили военкоры , тысячи генералов никогда не испытают на себе терракт,а единицы да..отличаются тем что что-то делают по службе..это они исчо не вспомнили по постановочный терракт против Чубайса ,когда Чубайс и охрана стояли около авто на видео и охранники постреливали в лес из пм..25 метров прицельная дальность..тоже и с покушением на шойгу
Давайте еще что нить заблокируем, чтоб в без информационном поле врагам было легче вербовать россиян, вешать лапшу на уши и создавать панику.
СССР вместо вещания на США, грустно глушил голос америки - и вырастил целое население оппозиции. Вы повторяете эти грабли. Наверное потому, что вы такие же старые вороватые номенклатурщики и погоны как были в СССР.
Советские офицеры против сво
Вот тебя и развели!
А почему многие соглашаются на предательство? А народу элементарно денег не хватает. И за что собственно любить российские власти? Когда они народ только гнобят. Повысили пенсионный возраст, повышают налоги, цены растут, повысили цены на бензин в 2023г, зарплаты маленькие а пенсии и того меньше, малый бизнес прижимают, самозанятых тоже, хотят отменить наличку и ввести виртуальные деньги кредиты и ипотека запредельно выше 20%. Прислали платёжки за газ в села где газа отродясь не было. Власти сами подталкивает народ к измене и бунту.