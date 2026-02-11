Песков усомнился в использовании Telegram для связи на фронте
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что контакты с представителями Telegram продолжаются, но если реакции не последует, Роскомнадзор будет действовать в рамках закона. Он также усомнился, что российские бойцы на фронте пользуются мессенджером.
«Мы знаем, что ведутся контакты с людьми из Telegram. Но если реакции не последует, то РКН принимает меры в соответствии с нашим законодательством. Здесь можно только выразить сожаление. Здесь нет ничего хорошего, но закон надо выполнять», – цитируют представителя Кремля «Ведомости».
Песков также заявил, что сложно представить использование Telegram для обеспечения фронтовой связи. Ранее военные блогеры писали, что замедление мессенджера негативно отразится на коммуникации бойцов в зоне спецоперации и координации сбора гуманитарной помощи.
«Не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или другого мессенджера», – отметил Песков, оговорившись, что не является специалистом в этом вопросе и его лучше адресовать в Минобороны.
Также накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ситуация с замедлением Telegram может повлиять на безопасность жителей приграничных регионов — оно несет для них прямую угрозу, так как мессенджер являлся для них основным источником оповещений.
