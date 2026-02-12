Белоусову показали новую систему закрытой связи

Подразделения Южной группировки войск разработали мобильный комплект, обеспечивающий весь спектр современной закрытой связи. Его опытный образец продемонстрировали главе Минобороны РФ Андрею Белоусову, сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.

Министру показали забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов, используемые для прикрытия штурмовиков и путей подвоза провизии и снарядов, а также БПЛА и наземные робототехнические комплексы.

Белоусову также доложили о готовности нового БПЛА самолетного типа для ретрансляции сигнала радиосвязи и увеличения радиуса действий ударных дронов.

  1. 12.02.2026, 17:45
    Гость: итсмт

    а чипы мы сами производим и чхать на санкции и электронику или импорт паралельный коему санкции угроза?!

  4. 12.02.2026, 17:10
    Гость: 303

    "Подразделения Южной группировки войск разработали мобильный комплект, обеспечивающий весь спектр современной закрытой связи" - я почему то полагал, что системы связи должны разрабатываться в соответствующих институтах и предприятиях. А тут оказывается этим занимаются в боевых подразделениях.
    Чудо!

