Белоусову показали новую систему закрытой связи

16:12 12.02.2026

Подразделения Южной группировки войск разработали мобильный комплект, обеспечивающий весь спектр современной закрытой связи. Его опытный образец продемонстрировали главе Минобороны РФ Андрею Белоусову, сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.

Министру показали забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов, используемые для прикрытия штурмовиков и путей подвоза провизии и снарядов, а также БПЛА и наземные робототехнические комплексы.

Белоусову также доложили о готовности нового БПЛА самолетного типа для ретрансляции сигнала радиосвязи и увеличения радиуса действий ударных дронов.