Кадыров назвал условие своего участия в выборах главы Чечни

21:32 16.02.2026

Глава Чечни Рамзан Кадыров согласился выдвинуть свою кандидатуру на предварительное голосование по определению кандидатур от партии "Единая Россия" на выборах главы республики в случае поддержки от президента РФ Владимира Путина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"В ходе совещания [председатель правительства ЧР] Магомед Даудов обратился ко мне от имени команды <…> Ахмата-хаджи Кадырова и всего чеченского народа с просьбой принять участие в предварительном голосовании по определению кандидатур от партии "Единая Россия" на выборы главы Чеченской Республики. <…> Я поблагодарил Магомеда Хожахмедовича и своих соратников. Подчеркнул, что соглашусь выдвинуть свою кандидатуру только в случае, если ее поддержит наш национальный лидер", - цитирует Кадырова ТАСС.

Он отметил, что ему дорого высокое доверие народа и соратников, но также очень важно решение президента РФ.

Кадыров занимает должность руководителя Чечни с 2007 года. На последних выборах в 2021 году он был избран главой региона как кандидат от "Единой России". По итогам голосования побил собственный рекорд 2016 года, набрав 99,7% голосов избирателей - это самый высокий показатель за всю историю губернаторских выборов в России с 2000 года.