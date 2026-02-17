Апелляционный суд отказался ужесточать обеспечительные меры к Чубайсу

22:43 17.02.2026

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал в жалобе «Роснано» и не стал ужесточать обеспечительные меры в отношении бывшего председателя правления госкорпорации Анатолия Чубайса и других ответчиков по делу Crocus, сообщает РБК.

В декабре прошлого года Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства Чубайса, экс-министра экономики Якова Уринсона и других бывших менеджеров «Роснано» на сумму 11,9 млрд руб., но отказался накладывать арест на иное имущество ответчиков.

Представители «Роснано» просили арестовать все имущество ответчиков, но апелляционный суд с ними не согласился и оставил в силе определение арбитражного суда первой инстанции.

Адвокат Павел Хлюстов, представляющий интересы Чубайса, на заседании заявил, что пребывание его клиента за рубежом «не свидетельствует о необходимости ареста его имущества». «Мой клиент не отказывался от российского гражданства, он не является фигурантом уголовных дел. Нет никаких оснований утверждать, что он предпринимает меры, направленные на избежание юридической ответственности», — заявил адвокат.

Обеспечительные меры были приняты по иску, поданному «Роснано» в Арбитражный суд Москвы к бывшему руководству компании. «Роснано» просит взыскать 11,9 млрд руб. убытков, понесенных ею в результате реализации проекта Crocus. Чубайса и экс-менеджеров компании обвинили в неразумных и недобросовестных действиях, бесконтрольном финансировании бесперспективного проекта MRAM, нарушении внутренних правил и законодательства. Ответчиками по иску проходят 13 человек.

Представитель Чубайса на заседании в апелляционном суде отметил, что «иск «Роснано» является заведомо не обоснованным, он не учитывает венчурный и высокорисковый характер деятельности компании». «Даже лучшие мировые показатели говорят, что число успешных проектов не превышает 30% от общего инвестиционного портфеля», — сказал Хлюстов.

Проект Crocus был одобрен в 2011 году и реализовывался при финансировании «Роснано» с целью создания на территории России производства магниторезистивной оперативной памяти MRAM, которая рассматривалась как перспективная альтернатива традиционной DRAM и NAND-памяти. Для реализации проекта было создано совместное предприятие с французской компанией Crocus Technology — Crocus Nanoelectronics. Общие инвестиции превышали €200 млн. В августе 2024 года Crocus Nanoelectronics подала заявление о банкротстве.