Апелляционный суд отказался ужесточать обеспечительные меры к Чубайсу

Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал в жалобе «Роснано» и не стал ужесточать обеспечительные меры в отношении бывшего председателя правления госкорпорации Анатолия Чубайса и других ответчиков по делу Crocus, сообщает РБК.

В декабре прошлого года Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства Чубайса, экс-министра экономики Якова Уринсона и других бывших менеджеров «Роснано» на сумму 11,9 млрд руб., но отказался накладывать арест на иное имущество ответчиков.

Представители «Роснано» просили арестовать все имущество ответчиков, но апелляционный суд с ними не согласился и оставил в силе определение арбитражного суда первой инстанции.

Адвокат Павел Хлюстов, представляющий интересы Чубайса, на заседании заявил, что пребывание его клиента за рубежом «не свидетельствует о необходимости ареста его имущества». «Мой клиент не отказывался от российского гражданства, он не является фигурантом уголовных дел. Нет никаких оснований утверждать, что он предпринимает меры, направленные на избежание юридической ответственности», — заявил адвокат.

Обеспечительные меры были приняты по иску, поданному «Роснано» в Арбитражный суд Москвы к бывшему руководству компании. «Роснано» просит взыскать 11,9 млрд руб. убытков, понесенных ею в результате реализации проекта Crocus. Чубайса и экс-менеджеров компании обвинили в неразумных и недобросовестных действиях, бесконтрольном финансировании бесперспективного проекта MRAM, нарушении внутренних правил и законодательства. Ответчиками по иску проходят 13 человек.

Представитель Чубайса на заседании в апелляционном суде отметил, что «иск «Роснано» является заведомо не обоснованным, он не учитывает венчурный и высокорисковый характер деятельности компании». «Даже лучшие мировые показатели говорят, что число успешных проектов не превышает 30% от общего инвестиционного портфеля», — сказал Хлюстов.

Проект Crocus был одобрен в 2011 году и реализовывался при финансировании «Роснано» с целью создания на территории России производства магниторезистивной оперативной памяти MRAM, которая рассматривалась как перспективная альтернатива традиционной DRAM и NAND-памяти. Для реализации проекта было создано совместное предприятие с французской компанией Crocus Technology — Crocus Nanoelectronics. Общие инвестиции превышали €200 млн. В августе 2024 года Crocus Nanoelectronics подала заявление о банкротстве.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 17.02.2026, 23:26
    Гость: ABCD

    "Какой ни есть а он семья...".
    Пока рулит его бывший подчинённый из ленобладминистрации, ржавый Толик будет почётным пенсионером, а не заурядным вором и человеком которого проклинает вся страна..
    ...

Выбор читателей
«А давайте по-мужски!» – 10 пунктов Лаврова против «плана Дмитриева»
Коллаж © KM.RU
Песков оценил реакцию россиян на резкое повышение стоимости ЖКУ
© KM.RU, Александра Воздвиженская
«Закопают деньги в огородах»: в Госдуме предрекли похороны экономики из-за ЦБ
Песков прокомментировал сообщения о возвращении расчетов в долларах с США
Избранное
«Варяги» Фюрера
Идеальный макияж для дам бальзаковского возраста
Гибель санитарного теплохода «Армения» во время ВОВ: «Вспомнить всех»
«Красные приливы»: Россию захлестнула волна экологических катастроф
СРУБ «988»
«Моральный кодекс», 23 сентября, Корабль по Москве-реке
«Громыка», 1 мая, «Мумий Тролль Music Bar»
Сердюкова сравнили с Распутиным на поэтическом вечере
Мара, 28 августа, «16 Тонн»
Содержание и уход за морскими свинками
Лидер группы «ЙОРШ» посвятил песню Подольску с подачи «Адаптации»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации