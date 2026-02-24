При подрыве автомобиля у Савеловского вокзала в Москве погиб сотрудник ГАИ

При подрыве автомобиля на площади Савеловского вокзала в Москве ночью погибли полицейский и сам преступник, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Установлено, что <...> к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу <...>, подошел мужчина и произвел самоподрыв. В результате преступных действий один сотрудник ДПС и сам злоумышленник скончались <...>, еще двое полицейских доставлены в медицинское учреждение", — сказала она РИА Новости.

Личность преступника устанавливается: допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения. К расследованию подключились наиболее опытные эксперты и криминалисты, добавила Петренко.

По данным МВД, взрыв прогремел примерно около 00:05. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, жертвой преступления оказался старший лейтенант Денис Братущенко. Он пришел на службу в московскую полицию в марте 2019 года. У него остались жена и двое детей.

СК возбудил уголовные дела по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте взрывных устройств.

В 14:00 мск в новость внесены изменения - добавлено видео.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.02.2026, 16:12
    Гость: Спрашиваешь почему?

    Перестройка, панимаишььььь..... 40 лет уже так, пора бы и привыкнуть

  2. 24.02.2026, 16:10
    Гость: Свет в окошке

    - Лучезар, вы зря надеетесь. Просто выдаёте желаемое за действительное.

  3. 24.02.2026, 16:08
    Гость: Интересная борьба

    с народом в интересах самого же народа и прежде всего страны в целом.

  5. 24.02.2026, 16:06
    Гость: Все примеры

    принянуты за уши. Подход один - лишь бы что-то брякнуть нижней губой по верхней, выдавая себя за великого мыслителя - борца с властью.

Все комментарии (20)
