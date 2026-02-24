При подрыве автомобиля у Савеловского вокзала в Москве погиб сотрудник ГАИ
При подрыве автомобиля на площади Савеловского вокзала в Москве ночью погибли полицейский и сам преступник, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Установлено, что <...> к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу <...>, подошел мужчина и произвел самоподрыв. В результате преступных действий один сотрудник ДПС и сам злоумышленник скончались <...>, еще двое полицейских доставлены в медицинское учреждение", — сказала она РИА Новости.
Личность преступника устанавливается: допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения. К расследованию подключились наиболее опытные эксперты и криминалисты, добавила Петренко.
По данным МВД, взрыв прогремел примерно около 00:05. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, жертвой преступления оказался старший лейтенант Денис Братущенко. Он пришел на службу в московскую полицию в марте 2019 года. У него остались жена и двое детей.
СК возбудил уголовные дела по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте взрывных устройств.
В 14:00 мск в новость внесены изменения - добавлено видео.
