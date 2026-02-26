Россия и Украина обменялись телами военнослужащих

13:23 26.02.2026

Россия передала Украине тела 1000 погибших военнослужащих ВСУ, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. Украинская сторона передала тела 35 российских военнослужащих.

30 января Россия и Украина впервые в этом году обменялись телами военнослужащих: украинская сторона получила 1 тыс. тел, российская — 38 тел, напоминает «Коммерсант». 5 февраля две страны провели обмен военнопленными по формуле «157 на 157».

Как заявил в декабре глава МИД Сергей Лавров, Россия в рамках достигнутых соглашений в общей сложности передала Украине более 11 тысяч тел, пишет РИА Новости.