Россия и Украина обменялись телами военнослужащих
Россия передала Украине тела 1000 погибших военнослужащих ВСУ, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. Украинская сторона передала тела 35 российских военнослужащих.
30 января Россия и Украина впервые в этом году обменялись телами военнослужащих: украинская сторона получила 1 тыс. тел, российская — 38 тел, напоминает «Коммерсант». 5 февраля две страны провели обмен военнопленными по формуле «157 на 157».
Как заявил в декабре глава МИД Сергей Лавров, Россия в рамках достигнутых соглашений в общей сложности передала Украине более 11 тысяч тел, пишет РИА Новости.
Ты реально думаешь, что эти пиар передачи реально отражают картину потерь? Почему же мы никак донбас не освободим, почему у нас растут выплаты добровольцам, почему начали срочников на контракты склонять и даже студентов стараются вербовать,ведь у нас потерь нет, ответь на эти вопросы ...?
1000:35 :)) по изречениям зелимопса,вроде ровно наоборот должно быть...
ТАК ДЕРЖАТЬ !
соотношение - один к двадцати девяти(