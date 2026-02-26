Россия и Украина обменялись телами военнослужащих

Россия передала Украине тела 1000 погибших военнослужащих ВСУ, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. Украинская сторона передала тела 35 российских военнослужащих.

30 января Россия и Украина впервые в этом году обменялись телами военнослужащих: украинская сторона получила 1 тыс. тел, российская — 38 тел, напоминает «Коммерсант». 5 февраля две страны провели обмен военнопленными по формуле «157 на 157». 

Как заявил в декабре глава МИД Сергей Лавров, Россия в рамках достигнутых соглашений в общей сложности передала Украине более 11 тысяч тел, пишет РИА Новости.

  1. 26.02.2026, 16:07
    Гость: Юри_й

    Ты реально думаешь, что эти пиар передачи реально отражают картину потерь? Почему же мы никак донбас не освободим, почему у нас растут выплаты добровольцам, почему начали срочников на контракты склонять и даже студентов стараются вербовать,ведь у нас потерь нет, ответь на эти вопросы ...?

  2. 26.02.2026, 14:32
    Гость: Буратиносъ

    1000:35 :)) по изречениям зелимопса,вроде ровно наоборот должно быть...
    ТАК ДЕРЖАТЬ !

Все комментарии (4)
