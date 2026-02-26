Путин создал комиссию по вопросам развития технологий ИИ

18:47 26.02.2026

По указу Владимира Путина была утверждена комиссия при президенте РФ по вопросам развития технологий искусственного интеллекта (ИИ).

В ее состав вошли вице-премьер Дмитрий Григоренко и замруководителя администрации президента Максим Орешкин, которые стали сопредседателями комиссии. Также в нее включены министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава Сбербанка Герман Греф, помощник президента Алексей Дюмин, спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, экс-руководитель «Яндекса» Тигран Худавердян, глава Минцифры Максут Шадаев, сообщает РБК.

Комиссия должна будет анализировать основные риски и угрозы, возникающие в связи с использованием технологий искусственного интеллекта, а также координировать меры по нейтрализации этих рисков и угроз. В задачи комиссии также входит разработка подходов внедрения ИИ для повышения эффективности в экономике, соцсфере, в госуправлении, а также нацобороне и безопасности страны.