Путин создал комиссию по вопросам развития технологий ИИ

По указу Владимира Путина была утверждена комиссия при президенте РФ по вопросам развития технологий искусственного интеллекта (ИИ).

В ее состав вошли вице-премьер Дмитрий Григоренко и замруководителя администрации президента Максим Орешкин, которые стали сопредседателями комиссии. Также в нее включены министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава Сбербанка Герман Греф, помощник президента Алексей Дюмин, спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, экс-руководитель «Яндекса» Тигран Худавердян, глава Минцифры Максут Шадаев, сообщает РБК.

Комиссия должна будет анализировать основные риски и угрозы, возникающие в связи с использованием технологий искусственного интеллекта, а также координировать меры по нейтрализации этих рисков и угроз. В задачи комиссии также входит разработка подходов внедрения ИИ для повышения эффективности в экономике, соцсфере, в госуправлении, а также нацобороне и безопасности страны.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.02.2026, 00:30
    Гость: Андрей Хабаровский

    Если своего интеллекта нет,то никакой ИИ не поможет.И давно замечено,если хочешь угробить какое-нибудь дело,то создавай комиссию.

  2. 26.02.2026, 23:29
    Гость: Иосиф Сталин

    Не власть портит людей, а наоборот - самые испорченные люди больше всего тянуться к власти.

  3. 26.02.2026, 23:13
    Гость: Пенсионер

    Сыночка Медведева - пристроили, дочу Шойгу - тоже пристроили, сынулю Кадырова - пристроили, решили еще кого-то пристроить - кто будет возглавлять комиссию по вопросам ИИ?! Нужно взять самого тупого отпрыска, чтобы не мешал ИИ мыслить в правильном направлении!

  4. 26.02.2026, 22:20
    Гость: Владимир

    Комментировать – только портить. Список говорит сам за себя. Либо те, кто к ИИ просто не имеет никакого отношения, либо большие специалисты по распилу и откатам. Не говоря уж о том, что только сейчас создавать комиссию, когда ИИ уже лет десять шагает по планете… И на третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены. Не знаю, как насчет развития ИИ, но бабок попилят немерено, а потом будут рассказывать, сыто порыгивая и похлопывая себя по карманам, какой народ ленивый, зарабатывать не хочет.

  5. 26.02.2026, 21:56
    Гость: Влад Злой

    Ну,вот вам очередная комиссия!А целое министерство(или макси)цифрового развития при этом упразднят?Никак не найдут подходящую должность орешкиным в соответствии с их аппетитами!

Все комментарии (23)
Выбор читателей
Иран предложил США доступ к месторождениям в обмен на снятие санкций
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Зеленский объяснил, почему не намерен выводить ВСУ из Донбасса
© KM.RU, Петр Чайников
На распутье «непростых решений»
Избранное
Щелочь «Робот» (ремикс)
Blues Bastards, 4 августа, «Мумий Тролль Music Bar»
«Космонавт за три копейки»
Есть ЧО feat. Doodle «Телепорт» (интернет-сингл)
Cinecile «5» (интернет-релиз)
Гарик Сукачев спровоцировал беспощадные танцы
Фиаско фундаменталистов в Иране – урок для России
Hi-Fi & Hi-End Show-2021 - главная российская выставка аудио и видеоаппаратуры высокого класса
«Горшенев» с оркестром («Кукрыниксы. Наследие»), 24 мая, КЗ «Москва»
«Тест для российской государственности: политические лидеры Кавказа сплотились и на полном серьёзе рассчитывают подавить общественность России»
Две недели до новой войны? Си Цзиньпин провел в Китае «сталинскую» чистку
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации