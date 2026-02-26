Путин создал комиссию по вопросам развития технологий ИИ
По указу Владимира Путина была утверждена комиссия при президенте РФ по вопросам развития технологий искусственного интеллекта (ИИ).
В ее состав вошли вице-премьер Дмитрий Григоренко и замруководителя администрации президента Максим Орешкин, которые стали сопредседателями комиссии. Также в нее включены министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава Сбербанка Герман Греф, помощник президента Алексей Дюмин, спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, экс-руководитель «Яндекса» Тигран Худавердян, глава Минцифры Максут Шадаев, сообщает РБК.
Комиссия должна будет анализировать основные риски и угрозы, возникающие в связи с использованием технологий искусственного интеллекта, а также координировать меры по нейтрализации этих рисков и угроз. В задачи комиссии также входит разработка подходов внедрения ИИ для повышения эффективности в экономике, соцсфере, в госуправлении, а также нацобороне и безопасности страны.
Если своего интеллекта нет,то никакой ИИ не поможет.И давно замечено,если хочешь угробить какое-нибудь дело,то создавай комиссию.
Не власть портит людей, а наоборот - самые испорченные люди больше всего тянуться к власти.
Сыночка Медведева - пристроили, дочу Шойгу - тоже пристроили, сынулю Кадырова - пристроили, решили еще кого-то пристроить - кто будет возглавлять комиссию по вопросам ИИ?! Нужно взять самого тупого отпрыска, чтобы не мешал ИИ мыслить в правильном направлении!
Комментировать – только портить. Список говорит сам за себя. Либо те, кто к ИИ просто не имеет никакого отношения, либо большие специалисты по распилу и откатам. Не говоря уж о том, что только сейчас создавать комиссию, когда ИИ уже лет десять шагает по планете… И на третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены. Не знаю, как насчет развития ИИ, но бабок попилят немерено, а потом будут рассказывать, сыто порыгивая и похлопывая себя по карманам, какой народ ленивый, зарабатывать не хочет.
Ну,вот вам очередная комиссия!А целое министерство(или макси)цифрового развития при этом упразднят?Никак не найдут подходящую должность орешкиным в соответствии с их аппетитами!