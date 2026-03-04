Лавров объяснил отсутствие санкций для США за операцию против Ирана

© Telegram/МИД РФ

Против США, похоже, никто не будет вводить односторонние санкции из-за операции против Ирана, подобных мер «ожидать не приходится», заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.

«Мы в принципе не является сторонниками методов, которые подрывают международно-экономические и прочие отношения, вопреки Уставу ООН. Это просто не наш метод, мы никогда к таким вещам не прибегаем», — приводит его слова РБК.

Как отметил Лавров, такие односторонние меры обычно вводят сами США, а в последнее время — «все больше и больше» европейские государства.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Путин выступил на Форуме будущих технологий
Уличная попрошайка © KM.RU, Вадим Черноусов
На социальном дне. Нищета в России нарастает и все больше перетекает в города
Зачем раз за разом прикручивают предпринимательскую активность?
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Чубайс заявил о своей «исторической оппозиции» президенту России
Избранное
Лидер «Конца фильма» призвал придерживаться традиционных отношений
«Гран-КуражЪ», 4 декабря, «Известия Hall»
Bryndin «Контракт со Счастьем» (интернет-релиз)
Борис Гребенщиков, 8 ноября, «16 Тонн»
Большая пресс-конференция Владимира Путина: «Найдите 10 отличий»
Дискорезка «Девочка в кроссовках» (интернет-сингл)
«"Луна-25": миссия невыполнима, а индийский луноход готовится покорять лунное бездорожье.Что пошло не так 20 августа, в день, ставший черным для отечественной космонавтики?»
Гарик Сукачев преподнес мужчинам предновогодний подарок на своем камерном концерте
Ученики Геббельса: как американцы «создают российскую агрессию»
Кинопремьера «Купи слона»: как «бурятский жеребец» прорвался в США
«Идеи разделить общество на небольшую долю "аристократии" и остальное "быдло" неминуемо заканчивается катастрофой»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации