Лавров объяснил отсутствие санкций для США за операцию против Ирана

10:09 4.03.2026

Против США, похоже, никто не будет вводить односторонние санкции из-за операции против Ирана, подобных мер «ожидать не приходится», заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.

«Мы в принципе не является сторонниками методов, которые подрывают международно-экономические и прочие отношения, вопреки Уставу ООН. Это просто не наш метод, мы никогда к таким вещам не прибегаем», — приводит его слова РБК.

Как отметил Лавров, такие односторонние меры обычно вводят сами США, а в последнее время — «все больше и больше» европейские государства.