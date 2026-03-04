Apple начал блокировать аккаунты депутатов Госдумы, пользующихся айфонами

17:50 4.03.2026

Блокировка аккаунтов россиян в экосистеме Apple, о которой сообщали СМИ в середине февраля, добралась до тех, ради кого все и затевалось, – депутатов Госдумы, состоящих в санкционных списках США. О проблемах с личными аккаунтами «Ведомостям» рассказали три депутата. Одному из «пострадавших» пришло уведомление о блокировке при попытке оплатить подписку, второй получил аналогичное сообщение от Apple спонтанно.

Если о блокировке аккаунтов в iPhone депутаты предпочитают говорить анонимно (журналисты это называют «под источник»), то об отсутствии каких-либо проблем рассказывать, как правило, не стесняются. Обладательница iPhone, член фракции «Новых людей» в Госдуме Роза Чемерис сказала «Ведомостям», что у нее нет аккаунтов в Apple.

Аналогично «Ведомостям» ответил Виталий Милонов («Единая Россия»), который оперативно приобрел оранжевый iPhone вскоре после его презентации осенью 2025 г. Единоросс добавил, что это «плохой» смартфон. Еще один депутат Госдумы специально оплатил покупку при корреспонденте «Ведомостей», после чего получил чек.

Единственным политиком, публично признавшим поступление уведомления от Apple о блокировке аккаунта, до сих пор является сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин (находится под санкциями США). 11 февраля он написал в своем Telegram-канале, что получил соответствующее письмо «на старую заброшенную почту».

«Я продукцией Apple никогда не пользовался – не нравится. И всем всегда объяснял, что это чисто шпионское оборудование», – заявлял Рогозин, добавив, что «против ублюдков из Apple» сам бы ввел санкции.