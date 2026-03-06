ЦИК намерен использовать беспилотники в ходе организации выборов в Госдуму
Центральная избирательная комиссия России планирует более широко использовать беспилотники при организации голосования на труднодоступных и удаленных территориях в ходе выборов депутатов Госдумы. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, выступая на "Форуме в большом городе".
"Мы будем широко применять беспилотники, поскольку у нас 36 регионов, где трудно добраться. Коллегам приходится на вертолетах, на самолетах лететь, на плотах добираться, на бульдозерах - на чем угодно, чтобы достичь таких мест", - приводит ее слова ТАСС.
В настоящее время комиссия прорабатывает вопросы применения БПЛА для доставки избирательной документации туда, где нет интернета и затруднена логистика, отметила глава ЦИК.
Она также сообщила, что параллельно ведется работа над решениями на базе спутниковых технологий. "Мы сейчас работаем над проектом, чтобы с помощью космических технологий там, где нет интернета, где сложно добраться, тоже использовать", - добавила Памфилова.
Одна баба говорила ...
Учитывая негативное отношение населения к партии власти и беспилотникам, возможно, будут попытки со стороны "несознательного" населения "им помешать", например из дробовика.
Все знают, от беспилотников никогда нечего хорошего ждать не стоит.
Инициатива ЦИК лишь подтверждает это.
пзрк им дадут?
поэтому ЕР и не париться на выборах.Явка и проценты будут обеспечены за светлое будущее депутов.