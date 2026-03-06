ЦИК намерен использовать беспилотники в ходе организации выборов в Госдуму

11:07 6.03.2026

Центральная избирательная комиссия России планирует более широко использовать беспилотники при организации голосования на труднодоступных и удаленных территориях в ходе выборов депутатов Госдумы. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, выступая на "Форуме в большом городе".

"Мы будем широко применять беспилотники, поскольку у нас 36 регионов, где трудно добраться. Коллегам приходится на вертолетах, на самолетах лететь, на плотах добираться, на бульдозерах - на чем угодно, чтобы достичь таких мест", - приводит ее слова ТАСС.

В настоящее время комиссия прорабатывает вопросы применения БПЛА для доставки избирательной документации туда, где нет интернета и затруднена логистика, отметила глава ЦИК.

Она также сообщила, что параллельно ведется работа над решениями на базе спутниковых технологий. "Мы сейчас работаем над проектом, чтобы с помощью космических технологий там, где нет интернета, где сложно добраться, тоже использовать", - добавила Памфилова.