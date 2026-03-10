Армии России дадут право защищать арестованных за рубежом россиян

16:03 10.03.2026

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который разрешит использовать армию России "для защиты граждан РФ в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами иностранных государств", сообщает "Российская газета".

Изменения планируется внести в статью 6 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" и статью 10 Федерального закона "Об обороне".

Таким образом планируется защитить россиян от незаконного ареста и удержания за рубежом, осущественных по решениям местных судов, то есть без участия Российской Федерации и международных судебных органов.

Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, предполагается, что реализовываться указанные полномочия будут по решению президента России.