В России введут новый ГОСТ на свежие фрукты

С 1 июня 2026 года в России начнет действовать новый ГОСТ на свежие фрукты — семечковые и косточковые — с улучшенными характеристиками. Как пишет ТАСС, новый стандарт дополнит уже существующие требования к отдельным видам фруктов, устанавливая более строгие правила их производства.

Документ уточняет допустимые нормы содержания токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов. Кроме того, полностью запрещается использование генно-модифицированных организмов — как в самих фруктах, так и в посадочном материале, из которого они выращиваются.

Отдельное внимание уделяется экологическим требованиям. Производство таких фруктов должно быть отделено от других сельскохозяйственных процессов. При выращивании разрешено использовать только улучшенные агрохимикаты, удобрения и средства защиты растений, при этом необходимо соблюдать нормы охраны окружающей среды, бережно использовать природные и энергетические ресурсы и проводить мероприятия по сохранению природы.

Продукция, изготовленная по новому стандарту и прошедшая сертификацию, сможет получить специальную маркировку «Зеленый эталон».

В Росстандарте отмечают, что развитие производства продуктов с улучшенными характеристиками становится одним из важных направлений сельского хозяйства. Такой подход предполагает снижение воздействия на окружающую среду и здоровье человека, а также повышение качества продуктов и их конкурентоспособности на международном рынке.

Согласно действующему законодательству, подобная продукция должна выпускаться по утвержденным стандартам и проходить обязательную сертификацию перед поступлением в продажу. Сейчас в перечень таких стандартов включено семь национальных ГОСТов.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 11.03.2026, 12:31
    Гость: Основной

    Всегда можешь поискать в баках за магазинами. Некоторые утверждают что там попадается всё ещё съедобные фрукты

  4. 11.03.2026, 11:47
    Гость: Новый гост

    На хлеб уже ввели. Теперь в тесто можно добавлять "полезные" химические добавки для радикального увеличения срока годности. Старый ГОСТ требовал убирать хлеб из продажи не позднее 48 часов после изготовления. Хлеб в советских булочных был или свежий, или вчерашний. И не более.

  5. 11.03.2026, 11:44
    Гость: сергей-57

    а этих самых, кто гнилые помидоры впаривает__ это коснётся??
    или это-друное....

Все комментарии (12)
Выбор читателей
Иранский дрон упал на территорию аэропорта в Азербайджане
США разрешили Индии покупать российскую нефть с танкеров
© Официальный сайт президента Белоруссии president.gov.by
Охота на Батьку: ГУР и СБУ примеряют сценарий Трампа, чтобы обезглавить Белоруссию
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
ЦБ на полгода продлил запрет на снятие наличных в валюте
Избранное
Владимир Кузьмин «Небесное притяжение» (переиздание)
Армянский майдан: площадные хороводы и «секс по телефону»
Поляки продержали русского в рабстве 23 года
Лето без отравлений – возможно ли?
Российское кино стало угрозой национальной безопасности?
Нина Смит «Самолеты» (интернет-сингл)
«Ответственность за освобожденные от нацистов территории Новороссии надо брать немедленно»
Смех «По...й. Акт второй» (интернет-релиз)
КняZz (концерт памяти Михаила Горшенева), 7 и 8 августа, VK Stadium
Hypophysis «Искавший зла»
«ЙОРШ» отметил юбилей Есенина в Самаре
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации