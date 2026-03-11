В России введут новый ГОСТ на свежие фрукты

09:10 11.03.2026

С 1 июня 2026 года в России начнет действовать новый ГОСТ на свежие фрукты — семечковые и косточковые — с улучшенными характеристиками. Как пишет ТАСС, новый стандарт дополнит уже существующие требования к отдельным видам фруктов, устанавливая более строгие правила их производства.

Документ уточняет допустимые нормы содержания токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов. Кроме того, полностью запрещается использование генно-модифицированных организмов — как в самих фруктах, так и в посадочном материале, из которого они выращиваются.

Отдельное внимание уделяется экологическим требованиям. Производство таких фруктов должно быть отделено от других сельскохозяйственных процессов. При выращивании разрешено использовать только улучшенные агрохимикаты, удобрения и средства защиты растений, при этом необходимо соблюдать нормы охраны окружающей среды, бережно использовать природные и энергетические ресурсы и проводить мероприятия по сохранению природы.

Продукция, изготовленная по новому стандарту и прошедшая сертификацию, сможет получить специальную маркировку «Зеленый эталон».

В Росстандарте отмечают, что развитие производства продуктов с улучшенными характеристиками становится одним из важных направлений сельского хозяйства. Такой подход предполагает снижение воздействия на окружающую среду и здоровье человека, а также повышение качества продуктов и их конкурентоспособности на международном рынке.

Согласно действующему законодательству, подобная продукция должна выпускаться по утвержденным стандартам и проходить обязательную сертификацию перед поступлением в продажу. Сейчас в перечень таких стандартов включено семь национальных ГОСТов.