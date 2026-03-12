Фигурантов дела о теракте в «Крокусе» приговорили к пожизненным срокам
Второй Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" к пожизненным срокам, сообщает РИА Новости.
Среди них четверо исполнителей: Далерджон Мирзоев*, Муродали Рачабализода*, Мухаммадсобир Файзов* и Шамсидин Фаридуни*. Часть наказания им предстоит отбыть в тюрьме, а другую — в колонии особого режима. Каждому назначили штраф в размере 990 тысяч рублей.
Также пожизненное получили Умеджон и Мустаким Солиевы*, Шахромджон Гадоев*, Зубайдулло Исмоилов*, Хусейн Хамидов*, Мухаммад Шарипзода*, Якубджони Юсуфзода*, Назримад Лутфуллои*, Джумахон Курбонов*, Хусен Медов* и Джабраил Аушев*.
Алишера Касимова*, сдавшего исполнителям теракта жилье, приговорили к 22 годам и 10 месяцам лишения свободы. У него конфисковали квартиру в Подмосковье. Исроил*, Диловар* и Аминчон Исломовы*, продавшие боевикам машину, получили 19 лет 11 месяцев.
Суд взыскал с фигурантов в пользу потерпевших более 200 миллионов рублей. СК выяснил, что преступление совершили в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России. Сейчас разыскивают двух организаторов и четырех террористов, причастных к атаке.
Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек.
* Внесены Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Единицы знают свой язык,учиться не хотят и не желают.3 класса и в Россию-нужда зовет!
Рассказывают, что какой-то "таджик" заявил на слушаниях -"мы же терпим вашу церковь" (село названо в честь Воскресенского храма 1811 года постройки), вот и вы "потерпите" нашу мечеть."
Депутат ГД Михаил Матвеев поделился новостями с общественных слушаний по поводу строительства мигрантской мечети в селе Воскресенка Самарской области.
___
В селе Воскресенка Самарской области закрыли поликлинику и детский сад, но хотят построить мечеть для мигрантов.
Депутат ГД РФ Михаил Матвеев вмешался в скандал со строительством мечети в селе Воскресенка Самарской области. Местные жители обратились к парламентарию с жалобами на действия местных чиновников, которые планируют согласовать возведение религиозного сооружения на улице Приозерной, 165. При этом ранее власти закрыли в селе детсад и поликлинику.
Обсуждение проекта мечети должно состояться сегодня на публичных слушаниях. При этом фундамент под сооружение уже залит. Теперь собственник хочет изменить назначение земли, чтобы официально возвести там мечеть.
Местные жители выступили против стройки. Они создали петицию и собирают подписи в поддержку своей позиции, надеясь быть услышанными властями. Настоятель православного храма "Воскресения Христа" в Воскресенке иерей Максим Портнов заявил, что в селе мало мусульман, но активность сторонников ислама высока, и это вызывает опасения по поводу исламизации населения. Жители обеспокоены приоритетом, который чиновники отдают религиозному объекту, несмотря на потребности в соц.инфраструктуре
Многонационал ТГ:
Соучастников теракта в «Крокусе» не лишат гражданства РФ.
Московский суд не стал рассматривать вопрос о лишении российского гражданства Исроила Исломова* и его сыновей Диловара* и Аминчона*. Все трое таджиков — родственники исполнителя теракта Шамсидина Фаридуни*. Они предоставили ваххабитам автомобиль и квартиру. Их приговорили к 20 годам лишения свободы.
Во время оглашения окончательного решения в четверг в части лишения гражданства проплакавшего [все время оглашения приговора] на скамье подсудимых Исроила Исломова и его сыновей, о чем в том числе просило гособвинение, военный суд вообще ничего не сказал, — отметил адвокат Даниэль Готье.
Готье пояснил, что в связи с этим суд не будет передавать соответствующие материалы в миграционную службу и вопрос о лишении гражданства рассматриваться не будет.
Таким образом, шансы получить в будущем халявную квартирку у них не призрачные, если не запретят новым россиянам раздавать бесплатное жильё.
* внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов
Многонационал ТГ:
В селе Воскресенка (Самарской области) закрыли поликлинику и детский сад, но хотят построить мечеть для мигрантов
Местные подписчики утверждают, что строительство уже идёт, а теперь собственник хочет изменить назначение земли, чтобы официально возвести там мечеть.
Сегодня ( 11/03/26) там пройдут общественные слушания.
Конституционный порядок в Таджикистане в период Гражданской войны устанавливала российская 201-ая мотострелковая дивизия, никакой армии у таджиков не было.
При этом фиксировались неоднократные случаи убийств российских офицеров с особой жестокостью. Ситуация осложнилась настолько, что личному составу было запрещено появляться в военной форме в городской черте. Характерно, что данные преступления не получали должного расследования, а в официальной риторике неизменно интерпретировались как вылазки ваххабитов.
Хотя, существует и вполне обоснованная версия, что товарищ Рахмонов умышленно создавал подобные ситуации, дабы чужими руками зачистить поле от ваххабитов
В 1997 году в Душанбе был убит подполковник Владимир Бачин и бывший разведчик казак Олег Мотуз. На подполковника Бачина якобы напали подростки 15-17 лет, выстрелили пять раз в спину, затем нанесли несколько ножевых.
Олег Мотуз был подло и жестоко убит вместе с мамой и невестой, их, безоружных, расстреляли в упор.
Иронично, что и Бачин и Мотуз, как и вся 201-ая дивизия помогали таджикскому интернату, в котором жили местные дети, продуктами, медикаментами, одеждой и всем чем могли.