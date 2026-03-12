Депутаты возмутились отсутствием Wi-Fi в Госдуме

Депутаты от КПРФ 12 марта на закрытой от СМИ части пленарного заседания при рассмотрении повестки подняли вопрос об отсутствии мобильной связи и Wi-Fi в Госдуме, пишут «Ведомости» со ссылкой на сказали источники в нижней палате.

Коммунист Сергей Обухов поднял вопрос о том, что у депутатов не работает электронная почта. Его поддержал Алексей Куринный, добавив, что в Думе плохо работают Wi-Fi и служебные телефоны депутатов (оператором является МТС). Николай Коломейцев сказал, что никому невозможно дозвониться.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проблемы со связью связаны с безопасностью государства, и отправил депутатов к председателю комитета Госдумы по информационной политике Сергею Боярскому.

В Госдуме уже два дня не работает Wi-Fi. Также не работает и мобильный интернет. Журналисты и депутаты пытаются ловить Wi-Fi на первом этаже старого здания Госдумы, где находится офис банка ВТБ. 

В отдельных районах Москвы с начала марта ограничен мобильный интернет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее объяснил перебои со связью в Москве «обеспечением безопасности наших граждан» и заявил, что профильные ведомства принимают решения по ограничению связи в регионах в зависимости от обстановки и ограничения будут действовать «столько, сколько нужно».

По оценкам экспертов, ущерб для московского бизнеса за первые несколько дней ограничений составил не менее 3-5 млрд руб., пишет «Коммерсант».

  2. 12.03.2026, 22:02
    Гость: Не буди лихо

    Не дай бог если вдруг ещё и эти начнут работать. Мало вам работающих олигархов, заместителей шойгу, соловьёвцев-симонянцев и многих прочих таких же шахтёров-заочников?

  3. 12.03.2026, 21:50
    Гость: Ощущение

    что не смотря на все цивилизованные плюшки, живём даже не в раннем средневековье, каменный век какой-то. И персонажей завозят прямо в соответствии этому уровню.
    Как следует из файлов Эпштейна, они даже писать без ошибок не в состоянии, прямо как наш мин образования. Над государственная элита постаралась, высшая степень идиотии в мировом масштабе.
    Быдло дорвалОсь до власти, и стало плесенью ....

  5. 12.03.2026, 20:33
    Гость: Путник

    Депутаты что, не понимают, что речь идет о безопасности государства в центре Москвы?

