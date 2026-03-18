Патрушев допустил сопровождение российских судов огневыми группами

Россия рассматривает возможность сопровождения судов под российским флагом мобильными огневыми группами через капитанов портов, сообщил помощник президента РФ Николай Патрушев.

«Сейчас также прорабатывается размещение на судах специальных средств защиты. Предусматриваются меры по конвоированию торгового флота кораблями ВМФ. Все чаще отмечаем, что политико-дипломатические и правовые меры далеко не всегда срабатывают для противодействия развернутой Западом кампании против российского судоходства»,— заявил он в интервью «Коммерсанту». В случае появления новых угроз на море со стороны европейских стран российская сторона выработает дополнительные меры, рассказал Патрушев.

Атаку на российский танкер «Арктик Метагаз» в Средиземном море он назвал «вопиющим случаем», который РФ расценивает как международный теракт. Риск террористических и диверсионных угроз в отношении судов, которые следуют в российские порты, не снижается, подчеркнул помощник президента.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей

  2. 19.03.2026, 00:09
    Гость: Ceburec

    Не может.Россия не строит 35 лет крейсеров,как и эсминцев,как и авианосцев...Все флоты России имеют порядка 400 кораблей разных классов и предназначения.СССР имел их-1400...Вот он мог,что угодно..

  4. 18.03.2026, 23:56
    Гость: Нэма дурных!

    В одну проводку достаточно одного военного атомного ледокола на 400 танкеров за раз и все нацики евроколхоза вмиг забурятся по схронам.

Все комментарии (11)
Выбор читателей
Какое из зол – меньшее?
В НАТО грозят жестким ответом за помощь Ирану разведданными
Голикова сообщила о снижении уровня бедности в России до 6,7%
Глава Пентагона заявил, что новый верховный лидер Ирана «обезображен»
Избранное
Евгений Алексеев «The Way»
гнилаялирика «солдаут» (интернет-сингл)
«Кипелов», 12 июля, Теплоход «РИО-1»
Septeria «Пуля» (интернет-сингл)
«Верить каждый, разумеется, имеет право в свое: свободу вероисповедания утвердила еще первая советская Конституция 1918 года»
Власть снова решила «не пущать» Грудинина
КняZz «Платим за Шута!» (2CD)
«Разнузданные волей» вспомнили о финской войне на RAW Fest
«Кинокартина "Офицеры" (1971) – не рядовая сага о семье красноармейца Трофимова. Это - фильм-символ»
2025-ый: воевать нельзя договориться
30 лет референдуму за сохранение СССР: попрание воли народа до сих пор преследует нас
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации