Патрушев допустил сопровождение российских судов огневыми группами
Россия рассматривает возможность сопровождения судов под российским флагом мобильными огневыми группами через капитанов портов, сообщил помощник президента РФ Николай Патрушев.
«Сейчас также прорабатывается размещение на судах специальных средств защиты. Предусматриваются меры по конвоированию торгового флота кораблями ВМФ. Все чаще отмечаем, что политико-дипломатические и правовые меры далеко не всегда срабатывают для противодействия развернутой Западом кампании против российского судоходства»,— заявил он в интервью «Коммерсанту». В случае появления новых угроз на море со стороны европейских стран российская сторона выработает дополнительные меры, рассказал Патрушев.
Атаку на российский танкер «Арктик Метагаз» в Средиземном море он назвал «вопиющим случаем», который РФ расценивает как международный теракт. Риск террористических и диверсионных угроз в отношении судов, которые следуют в российские порты, не снижается, подчеркнул помощник президента.
Крейсер "Аврора" стоит на запасном пути
Не может.Россия не строит 35 лет крейсеров,как и эсминцев,как и авианосцев...Все флоты России имеют порядка 400 кораблей разных классов и предназначения.СССР имел их-1400...Вот он мог,что угодно..
Детский лепет-а не ответ на теракт...
В одну проводку достаточно одного военного атомного ледокола на 400 танкеров за раз и все нацики евроколхоза вмиг забурятся по схронам.
Россия может себе позволить это.