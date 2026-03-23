Губернатор Белгородской области объяснил отсутствие пуш-уведомлений в Max

22:44 23.03.2026

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира, отвечая на вопрос местной жительницы об отсутствии оповещений о ракетной опасности в Max, заявил, что через мессенджер «невозможно обеспечить пуш-уведомления»: «Потому что программное обеспечение выходит там на иностранных производителей. Это противоречит всему подходу».

По словам главы региона, отсутствие своевременных оповещений белгородцев об оперативной обстановке — «одна из самых тяжелых проблем, которые волнуют все приграничье», пишет «Коммерсант». «Вся система оповещений у нас выстроена на пуш-уведомлениях, которые поступают при ракетной опасности или атаках БПЛА. Для нас это жизненно важный и необходимый процесс, от которого зависит жизнь сотен тысяч людей»,— отметил губернатор.

Гладков затруднился спрогнозировать сроки, в течение которых проблема с пуш-уведомлениями в Max будет решена. Он добавил, что на этой неделе планирует поездку в Москву, чтобы обсудить этот вопрос с федеральными властями.