Губернатор Белгородской области объяснил отсутствие пуш-уведомлений в Max

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира, отвечая на вопрос местной жительницы об отсутствии оповещений о ракетной опасности в Max, заявил, что через мессенджер «невозможно обеспечить пуш-уведомления»: «Потому что программное обеспечение выходит там на иностранных производителей. Это противоречит всему подходу».

По словам главы региона, отсутствие своевременных оповещений белгородцев об оперативной обстановке — «одна из самых тяжелых проблем, которые волнуют все приграничье», пишет «Коммерсант». «Вся система оповещений у нас выстроена на пуш-уведомлениях, которые поступают при ракетной опасности или атаках БПЛА. Для нас это жизненно важный и необходимый процесс, от которого зависит жизнь сотен тысяч людей»,— отметил губернатор.

Гладков затруднился спрогнозировать сроки, в течение которых проблема с пуш-уведомлениями в Max будет решена. Он добавил, что на этой неделе планирует поездку в Москву, чтобы обсудить этот вопрос с федеральными властями.

  1. 24.03.2026, 01:11
  3. 23.03.2026, 23:25
    Гость: Пилот

    ... блокировщики Телеграм из Роспотребнадзора отвественны за гибель и ранения людей в приграничных областях не получающих по их вине предупреждения о налетах БПЛА и ракетных обстрелах.

Выбор читателей
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Как усадить Европу за стол переговоров
В России женщин, не желающих иметь детей, могут направить к психологу
Госдолг США превысил $39 трлн впервые в истории
Голикова предупредила об угрозе эпидемии сахарного диабета
Избранное
«Борзые и тупорылые»: Вадим Самойлов сказал всю правду о Ельцин-центре
Шатько рассказал, как «Дамы в белом» под предлогом мирных протестов разваливают Белоруссию
Операция «Союзная сила», или «Гуманитарная миссия» с обедненным ураном
Макарошки не пошли на пользу: в эксперименте по жизни месяц на МРОТ «выжили» лишь четверо
ВОЗ высоко оценила стратегию Москвы по развитию города для здоровья его жителей
Претензии на цивилизационное лидерство: зачем Турция вышла из «Стамбульской конвенции» о предотвращении насилия
Лидер «Конца Фильма» объяснил, почему не посвятил песню Рябинкину
Куда делся грипп в эпоху коронавируса
«Никто в России не пытается ликвидировать главную территориальную проблему – административное устройство государства по национально-территориальному принципу»
Маццола: если Миранчук будет выполнять требования Гасперини, то станет игроком основного состава
Оберманекен (Анжей Захарищев фон Брауш и Олемпицка Эрте) «Гостья с Сириуса»
