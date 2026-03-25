Банки выступили против обязательного подтверждения операций через Max

Участники финансового рынка попросили смягчить требования законопроекта «Антифрод 2.0», обязывающего подтверждать онлайн-операции одновременно через СМС и национальный мессенджер Max. Соответствующее письмо Национальный совет финансового рынка направил в Банк России и правительство, сообщает «Коммерсант».

Банкиры считают предложенную норму избыточной и затратной, предупреждая о риске многомиллиардного роста расходов и, как следствие, удорожания услуг для клиентов.

В отрасли также указывают на технические и инфраструктурные риски: зависимость от одного канала может создать «единую точку отказа» для всей системы онлайн-операций. При этом, по оценке экспертов, сама мера не повысит существенно уровень защиты — мошенничество сегодня чаще связано с социальной инженерией, а не с недостатком способов подтверждения.

Участники рынка предлагают сохранить альтернативные методы аутентификации и установить прозрачные тарифы на отправку кодов либо сделать такие сообщения бесплатными. Специалисты по кибербезопасности отмечают, что более надежными остаются push-уведомления, TOTP-коды и биометрия, тогда как СМС уже считаются уязвимым каналом.

  1. 25.03.2026, 15:53
    Гость: Геннадий

    Мошенничество уже начинает создавать многомиллиардные затраты для государства. А оно, достаточных мер борьбы и наказания мошенников, не принимает.

  2. 25.03.2026, 15:40
    Гость: Росгвардия?

    это Золотов штоль? это который с Ельциным на броневике стоял? ой а где ж это он с Пригожиным разминулся? дорогу без МАКСА потерял? тьфу...

Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

