ФНС сообщила об ограничении доступа к сервисам из-за границы
Доступ к ряду электронных сервисов Федеральной налоговой службы России из-за рубежа может быть ограничен в связи с мерами против кибератак на государственные сервисы, сообщила ФНС в ответ на запрос РБК.
«ФНС России проактивно принимает меры по защите инфраструктуры от внешнего негативного влияния. Для обеспечения безопасности информационных ресурсов трафик из-за рубежа может быть ограничен в связи с участившимися кибератаками на государственные сервисы», — говорится в ответе.
Там уточнили, что «при снижении уровня внешних воздействий» сервисы будут доступны из-за границы в прежнем режиме.
ФНС отметила, что данные налогоплательщиков и инфраструктура службы «по-прежнему в безопасности и надежно защищены».
