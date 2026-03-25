ФНС сообщила об ограничении доступа к сервисам из-за границы

Доступ к ряду электронных сервисов Федеральной налоговой службы России из-за рубежа может быть ограничен в связи с мерами против кибератак на государственные сервисы, сообщила ФНС в ответ на запрос РБК.

«ФНС России проактивно принимает меры по защите инфраструктуры от внешнего негативного влияния. Для обеспечения безопасности информационных ресурсов трафик из-за рубежа может быть ограничен в связи с участившимися кибератаками на государственные сервисы», — говорится в ответе.

Там уточнили, что «при снижении уровня внешних воздействий» сервисы будут доступны из-за границы в прежнем режиме.

ФНС отметила, что данные налогоплательщиков и инфраструктура службы «по-прежнему в безопасности и надежно защищены».