Минцифры обсуждает приостановку оплаты сервисов Apple со счета телефона

Минцифры России рассматривает возможность временно ограничить оплату сервисов Apple со счета мобильного телефона. Такая мера может стать способом повлиять на компанию, чтобы она вернула в App Store ряд популярных российских севисов и приложений, сообщил источник в правительстве РИА Новости.

По его словам, соответствующий вопрос обсуждался 28 марта на совещании с представителями крупнейших операторов связи. Речь идет о возможности временной приостановки мобильных платежей.

Источник напомнил, что с 2022 года Apple под предлогом санкций удалила из App Store десятки российских приложений — в том числе банковские, картографические и авиационные сервисы, а также агрегаторы. Кроме того, компания, по его словам, не исполняет решение ФАС России о предоставлении пользователям выбора поисковой системы по умолчанию на устройствах iOS.

Также отмечается, что Apple не выполняет требование об установке отечественного магазина приложений RuStore, ограничивает альтернативные способы оплаты и не удаляет VPN-сервисы по запросам Роскомнадзор. По данным источника, на такие приложения приходится более 80% всех покупок.

В ведомстве считают, что возможные ограничения могут подтолкнуть компанию к соблюдению российских требований, поскольку потери от недополученной прибыли могут оказаться значительными.