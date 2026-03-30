Минцифры обсуждает приостановку оплаты сервисов Apple со счета телефона
Минцифры России рассматривает возможность временно ограничить оплату сервисов Apple со счета мобильного телефона. Такая мера может стать способом повлиять на компанию, чтобы она вернула в App Store ряд популярных российских севисов и приложений, сообщил источник в правительстве РИА Новости.
По его словам, соответствующий вопрос обсуждался 28 марта на совещании с представителями крупнейших операторов связи. Речь идет о возможности временной приостановки мобильных платежей.
Источник напомнил, что с 2022 года Apple под предлогом санкций удалила из App Store десятки российских приложений — в том числе банковские, картографические и авиационные сервисы, а также агрегаторы. Кроме того, компания, по его словам, не исполняет решение ФАС России о предоставлении пользователям выбора поисковой системы по умолчанию на устройствах iOS.
Также отмечается, что Apple не выполняет требование об установке отечественного магазина приложений RuStore, ограничивает альтернативные способы оплаты и не удаляет VPN-сервисы по запросам Роскомнадзор. По данным источника, на такие приложения приходится более 80% всех покупок.
В ведомстве считают, что возможные ограничения могут подтолкнуть компанию к соблюдению российских требований, поскольку потери от недополученной прибыли могут оказаться значительными.
хороший будет "кирпич"!!
со вкусом яблока.
"Apple соблюдает законодательство США, с какого бодуна они должны соблюдать законы третьих стран? "
В Британни Apple вводит тотальную слежку по приказу британского правительства.
Теперь при обновлении софта, владельцы apple телефонов должны отсканировать паспорт, морду лица и дать данные кредитной карты.
Все якобы ради спасения детей от голых сисек в интернете.
"Спасают" те, кто силой навязывает педерастию и сексуализацию детей в школах, и крышует банды пакистанцев массово насилующих малолетних британок.
Левые они такие..
Закончится тем, что Apple просто заблокирует для РФ все эти гаджеты.
Никто и нигде не собирается прыгать на ниточках по велению рАсеянского чиновника. Эта иллюзия всемогущества похоже, прочно засела в бумажных головках бюрократов в РФ. Apple соблюдает законодательство США, с какого бодуна они должны соблюдать законы третьих стран? К которым США причисляют РФ. Apple не соблюдала законы РФ ещё до санкций, а сейчас тем более.
Прежде, чем мычать о соблюдении своих законов иностранцами, нужно было ещё тогда заставить их подписать договора о том, что Apple обязуется выполнять то или иное если хочет войти на рнок РФ. Но бумажные чиновники РФ влезли в ВТО по самые помидоры, а в ВТО сказано- вы никто и звать вас никак.
Отлично!