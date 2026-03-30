В Госдуме рассчитывают принять делегацию конгрессменов США в июне

12:26 30.03.2026

Ответный визит американских конгрессменов в Россию может пройти в июне. Об этом на пресс-конференции сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам, глава делегации депутатов, посетивших недавно США, Вячеслав Никонов.

По его словам, точные даты пока не определены, однако наиболее вероятным сроком он назвал июнь — до празднования 250-летия США, которое отмечается 4 июля. При этом сроки визита могут зависеть от избирательных кампаний, проходящих в этом году как в России, так и в Соединенных Штатах, пишет "Интерфакс".

Никонов напомнил, что делегация депутатов Госдумы на прошлой неделе посетила США по приглашению члена Палаты представителей Анны Паулины Луны. По его словам, поездка носила неофициальный характер и была инициирована представителями политических кругов, близких к президенту Дональду Трампу.

Никонов подчеркнул, что подобные контакты сейчас требуют определенной политической смелости со стороны американских политиков, поскольку взаимодействие с российскими официальными лицами в США остается чувствительной темой. Он также добавил, что значительная часть американских СМИ и политического истеблишмента по-прежнему занимает жесткую антироссийскую позицию, что затрудняет перспективы восстановления полноценного диалога между странами.