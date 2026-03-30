В Госдуме рассчитывают принять делегацию конгрессменов США в июне

Государственная дума РФ

Ответный визит американских конгрессменов в Россию может пройти в июне. Об этом на пресс-конференции сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам, глава делегации депутатов, посетивших недавно США, Вячеслав Никонов.

По его словам, точные даты пока не определены, однако наиболее вероятным сроком он назвал июнь — до празднования 250-летия США, которое отмечается 4 июля. При этом сроки визита могут зависеть от избирательных кампаний, проходящих в этом году как в России, так и в Соединенных Штатах, пишет "Интерфакс".

Никонов напомнил, что делегация депутатов Госдумы на прошлой неделе посетила США по приглашению члена Палаты представителей Анны Паулины Луны. По его словам, поездка носила неофициальный характер и была инициирована представителями политических кругов, близких к президенту Дональду Трампу.

Никонов подчеркнул, что подобные контакты сейчас требуют определенной политической смелости со стороны американских политиков, поскольку взаимодействие с российскими официальными лицами в США остается чувствительной темой. Он также добавил, что значительная часть американских СМИ и политического истеблишмента по-прежнему занимает жесткую антироссийскую позицию, что затрудняет перспективы восстановления полноценного диалога между странами.

  1. 30.03.2026, 19:19
    Гость: Александр С.

    За носки с портретом Трампа рассчитаются российскими землями, полезными ископаемыми, акциями прибыльных предприятий. Судя по тому, кто занимает московский кремль вот уже три десятка лет, кремль все эти годы находится в собственности США.

  2. 30.03.2026, 18:11
    Гость: да

    неплохо ребята живут и путешествуют без отрыва от "производства". Жизнь удалась! В баню что ли сходить раз в полгода , да помыться от такой радости.

  3. 30.03.2026, 18:05
    Гость: да

    здесь носками или галошами не обойдешься. Нудно из недр редкоземельные и драгоценные металлы выковыривать.

  4. 30.03.2026, 15:43
    Гость: .Штурман

    Лед тронулся гошпода присяжные (диванные) заседатели и очень скоро начнут строить мост между РФ и США через пролив и по нему потекут в США караваны с добром под мандованием депутатов ГД РФ.

Все комментарии (12)
Выбор читателей
Шойгу: цели США и Израиля в войне на Ближнем Востоке «никому не понятны»
«Люди, продолжающие настаивать, что война на Украине носит гражданский характер, по незнанию или по злому умыслу работают на поражение»
Стоп-кадр из видеотрансляции
Песков отметил необходимость контактов парламентариев России и США
В Челябинске школьник выстрелил в одноклассницу
Избранное
«Гудтаймс» инициировал миролюбивые беснования на презентации диска «Классика, часть 2. Хиромантия»
Драматический пластический спектакля «П — значит принятие», 2 декабря, «Планета КВН»
Российский национальный оркестр, 14 ноября, Концертный зал имени П.И. Чайковского
«Ни НАТО, ни США не дадут России гарантий безопасности просто потому, что возмущение России им ничем не грозит»
«Если называть вещи своими именами, то Украина столкновение с Россией проиграла, однозначно и бесповоротно. Причем проиграла не сейчас»
«Мария. Спасти Москву»: икона как верное средство от фашистской нечисти
Группа Ё feat. Casual, «Крематорий» и Артур Беркут «Старая школа» (интернет-сингл)
Михаил Серышев и Петр Елфимов стали «Отшельниками» на сорокалетии «Арии»
613 «Перрон ожидания» (интернет-сингл)
«В Бахмуте русский дух и русская ярость оказались сильнее смрадного бандеровского духа»
«Виват, ансамбль», 22 апреля, Малый Зал Филармонии имени М.И. Глинки (Санкт-Петербург)
