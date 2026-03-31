Губернатор Ленобласти заявил о новых повреждениях в порту Усть-Луга

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в находящемся в Ленобласти крупнейшем нефтеналивном порту Балтики — Усть-Луге — вновь зафиксированы повреждения. Об этом объявил губернатор региона Александр Дрозденко.

Чиновник не уточнил масштаб и характер новых повреждений. Также, как заявил Дрозденко, несколько десятков квартир и два соцобъекта получили повреждения в Кировском районе Ленинградской области. Медицинская помощь потребовалась троим жителям, двое из которых - дети.

В последние дни марта одни из главных нефтеналивных портов России — Приморск и Усть-Луга — неоднократно оказывались под атакой ВСУ. Из-за этого работа гаваней приостанавливалась, экспорт российской нефти снижался, пишет Lenta.ru.