Губернатор Ленобласти заявил о новых повреждениях в порту Усть-Луга

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в находящемся в Ленобласти крупнейшем нефтеналивном порту Балтики — Усть-Луге — вновь зафиксированы повреждения. Об этом объявил губернатор региона Александр Дрозденко.

Чиновник не уточнил масштаб и характер новых повреждений. Также, как заявил Дрозденко, несколько десятков квартир и два соцобъекта получили повреждения в Кировском районе Ленинградской области. Медицинская помощь потребовалась троим жителям, двое из которых - дети.

В последние дни марта одни из главных нефтеналивных портов России — Приморск и Усть-Луга — неоднократно оказывались под атакой ВСУ. Из-за этого работа гаваней приостанавливалась, экспорт российской нефти снижался, пишет Lenta.ru.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.03.2026, 15:34
    Гость: ABCD

    Очередная косная линия на которую кое кто опять сделает "кхе кхе"?
    Интересно то, что все заблудившиеся доны в Пистонииаа, латвии и Финляндии оказывались лежащими по направлению к границе РФ. Власти этих стран не могут замолчать факт падения, по этому дружно списывают всё на "случайность" и неисправность дронов.
    НАТО уже открыто участвует в агрессии против РФ. а кое кто у нас всё мычит о "приверженстве международному праву", на которое там и раньше плевать хотели.
    На прошлой неделе ЕС официально отменил для США.
    СМИ:
    "Европейский союз, фактически приняв решение отказаться от международного права в ходе состоявшегося 20 марта саммита. Такое мнение приводит немецкая газета Junge Welt. Издание отмечает, что ЕС перестал классифицировать международное право как обязательное для США, вместе с тем освобождая себя от его действия."
    Полагаю, для РФ они решили сохранить его и патриций не против цепляться за эту утлую соломинку?
    Так оно есть или его нет? Или оно есть только для его любителя у нас?

  5. 31.03.2026, 14:14
    Гость: Нюхайте дух анкориджа

    Кроме ударов по Ленинградской области и попыток прорваться к Москве, украинские беспилотники сбивались и перехватывались над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской,
    Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской,
    Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края и Крымом.
    В ответ - тишина..

Все комментарии (17)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации