Песков заявил о стремлении России к прочному и устойчивому миру
Российская сторона не хочет временного перемирия с Украиной, она добивается прочного и устойчивого мира. Об этом 10 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Как мы неоднократно говорили и, как говорил президент [РФ Владимир] Путин, мы хотим не перемирия, мы хотим мира. Прочного, устойчивого мира», — цитирует Пескова газета «Известия».
По его словам, принятое перемирие носит гуманитарный характер, в том числе в связи с празднованием Пасхи. Он также добавил, что достижение мира возможно, если украинская сторона сможет принять соответствующие решение.
Накануне Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Уточнялось, что главе Минобороны РФ Андрею Белоусову и начальнику Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерию Герасимову были отданы указания остановить боевые действия на период перемирия.
Позднее Владимир Зеленский заявил, что Киев готов поддержать перемирие.
В конце марта этого года Зеленский предложил объявить пасхальное перемирие. 6 апреля он сообщил о передаче через США предложения об «энергетическом перемирии» на время Пасхи. 8 апреля Зеленский повторно призвал Россию заключить пасхальное перемирие, напоминает РБК.
Участие взаимное. Любое вычленение из общего глупо и бесполезно.
Прочный мир начинается с первых шагов. А мы о перемирии толком договориться не можем. Или не хотим. Скорее, второе.
