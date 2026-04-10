Песков заявил о стремлении России к прочному и устойчивому миру

14:10 10.04.2026

Российская сторона не хочет временного перемирия с Украиной, она добивается прочного и устойчивого мира. Об этом 10 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Как мы неоднократно говорили и, как говорил президент [РФ Владимир] Путин, мы хотим не перемирия, мы хотим мира. Прочного, устойчивого мира», — цитирует Пескова газета «Известия».

По его словам, принятое перемирие носит гуманитарный характер, в том числе в связи с празднованием Пасхи. Он также добавил, что достижение мира возможно, если украинская сторона сможет принять соответствующие решение.

Накануне Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Уточнялось, что главе Минобороны РФ Андрею Белоусову и начальнику Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерию Герасимову были отданы указания остановить боевые действия на период перемирия.

Позднее Владимир Зеленский заявил, что Киев готов поддержать перемирие.

В конце марта этого года Зеленский предложил объявить пасхальное перемирие. 6 апреля он сообщил о передаче через США предложения об «энергетическом перемирии» на время Пасхи. 8 апреля Зеленский повторно призвал Россию заключить пасхальное перемирие, напоминает РБК.