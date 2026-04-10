Песков заявил о стремлении России к прочному и устойчивому миру

Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев

Российская сторона не хочет временного перемирия с Украиной, она добивается прочного и устойчивого мира. Об этом 10 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Как мы неоднократно говорили и, как говорил президент [РФ Владимир] Путин, мы хотим не перемирия, мы хотим мира. Прочного, устойчивого мира», — цитирует Пескова газета «Известия».  

По его словам, принятое перемирие носит гуманитарный характер, в том числе в связи с празднованием Пасхи. Он также добавил, что достижение мира возможно, если украинская сторона сможет принять соответствующие решение.

Накануне Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Уточнялось, что главе Минобороны РФ Андрею Белоусову и начальнику Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерию Герасимову были отданы указания остановить боевые действия на период перемирия.

Позднее Владимир Зеленский заявил, что Киев готов поддержать перемирие.

В конце марта этого года Зеленский предложил объявить пасхальное перемирие. 6 апреля он сообщил о передаче через США предложения об «энергетическом перемирии» на время Пасхи. 8 апреля Зеленский повторно призвал Россию заключить пасхальное перемирие, напоминает РБК.

  2. 10.04.2026, 18:46
    Гость: stalker

    Прочный мир начинается с первых шагов. А мы о перемирии толком договориться не можем. Или не хотим. Скорее, второе.

  3. 10.04.2026, 17:53
    Гость: Гость

    Сво начинали что бы побольше разрушить и поубивать славян. И что бы скрыть агрессию на Украине. а агрессию для чего начинали. что бы у нейтральной Украине отобрать 3 миллиарда. а зачем отбирать а мы в суде проиграли. А что по другому нельзя было? так мы же таможенную войну начали.

  4. 10.04.2026, 17:46
    Гость: 2026

    Почему он не сопровождался российским истребителем с системой РЭБ на борту? Чтобы помешать его работе. Опять договорняк с западом.

  5. 10.04.2026, 17:41
    Гость: Украинских "Специалистов ПВО" выперли из ОАЭ

    Всех косоруких "Специалистов ПВО" Зеленского попросили уехать с Ближнего Востока: все 5 объектов, которые они защищали, были уничтожены, сообщает L'AntiDiplomatico.

    Также сообщается, что украинская ПВО поразила два небоскреба в ОАЭ. Также как они доблесно поражали жилые дома в Киеве сваливая на РФ.

    «Необыкновенный опыт» Киева в борьбе с БПЛА оказался полнейшим провалом и фейком на Ближнем Востоке. Хохлы оказались тупыми и не обучаемымые, никакако опыта они не набрались после постоянных атак российских Гераней. Только были уличены в краже и продаже поставляемых западом средств ПВО и беспилотников. И постоянном бухании и приёма дури пребывая на боевом посту. Долбанные вояки. Не зря Зеленский всех этих пвошников отправляет на фронт в окопы где они бесславно и заканчивают свою жизнь.

]]>
