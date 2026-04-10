Новым губернатором Белгородской области может стать генерал Шуваев

Основным кандидатом на пост нового главы Белгородской области стал иркутский вице-губернатор, генерал-майор Александр Шуваев, ветеран СВО, Герой России, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в администрации президента.

Газета «Ведомости» 6 апреля сообщала, что в администрации президента начали обсуждать отставку действующего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Один из источников издания пояснил, что рейтинги у губернатора высокие, но его могут ротировать, поскольку срок он отработал, а ситуация в приграничном регионе тяжелая.

Срок полномочий Вячеслава Гладкова истекает осенью 2026 года. В его пресс-службе на сообщения о возможной отставке ответили, что он продолжает работать на своем посту. Комментариев от господина Шуваева не было.

В 2025 году Александр Шуваев прошел кадровую программу для военных «Время героев». Заместителем губернатора Иркутской области он стал в январе. На этой должности Александр Шуваев курирует взаимодействие с правоохранительными органами.

Александр Шуваев родился в Новом Осколе Белгородской области. В 2002 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, в российско-грузинском конфликте в 2008 году, в военных операциях в Сирии и на Украине.

