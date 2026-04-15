В Москве ликвидировали узел связи телефонных мошенников

21:41 15.04.2026

Московские полицейские накрыли узел связи телефонных мошенников в обычной квартире, сообщили в МВД.

"Оперативники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из УФСБ России по Москве и Московской области в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий вычислили и задержали 19-летнего жителя Саратовской области, подозреваемого в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика в интересах телефонных мошенников", — цитирует сообщение РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что задержанный был техническим администратором — в арендованной квартире на Кременчугской улице он следил за работой сим-бокса и своевременно менял в нем карты. За это он получал плату.

При обыске в квартире нашли более 200 сим-карт различных операторов, GSM-шлюз, ноутбук, десять телефонов и другие предметы, представляющие интерес для следствия.

Против молодого человека возбудили уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика. Суд отправил его в СИЗО.