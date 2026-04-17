В России могут ограничить использование пауэрбанков в самолётах

08:37 17.04.2026

В России обсуждают возможность запрета или серьёзных ограничений на использование пауэрбанков во время полётов. С такой инициативой Росавиация обратилась в Минтранс после инцидента на борту самолёта «Уральских авиалиний», пишет газета «Известия».

Ситуация произошла в феврале на рейсе из Екатеринбурга в Стамбул. В салоне внезапно появился дым — как выяснилось, после хлопка у пассажира загорелся портативный аккумулятор. Бортпроводники быстро справились с возгоранием с помощью огнетушителя, а затем поместили устройство в контейнер с водой. В результате были повреждены элементы кресла, а сам пассажир получил ожог пальца.

По итогам расследования специалисты отметили, что подобные случаи происходят не впервые, и это повод пересмотреть действующие правила. Сейчас в российском законодательстве нет прямого запрета на использование пауэрбанков во время полёта, что, по мнению экспертов, оставляет пробел в вопросах безопасности.

В связи с этим предлагается рассмотреть изменения в авиационных нормах — вплоть до полного запрета использования портативных зарядных устройств на борту.