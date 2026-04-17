В России могут ограничить использование пауэрбанков в самолётах
В России обсуждают возможность запрета или серьёзных ограничений на использование пауэрбанков во время полётов. С такой инициативой Росавиация обратилась в Минтранс после инцидента на борту самолёта «Уральских авиалиний», пишет газета «Известия».
Ситуация произошла в феврале на рейсе из Екатеринбурга в Стамбул. В салоне внезапно появился дым — как выяснилось, после хлопка у пассажира загорелся портативный аккумулятор. Бортпроводники быстро справились с возгоранием с помощью огнетушителя, а затем поместили устройство в контейнер с водой. В результате были повреждены элементы кресла, а сам пассажир получил ожог пальца.
По итогам расследования специалисты отметили, что подобные случаи происходят не впервые, и это повод пересмотреть действующие правила. Сейчас в российском законодательстве нет прямого запрета на использование пауэрбанков во время полёта, что, по мнению экспертов, оставляет пробел в вопросах безопасности.
В связи с этим предлагается рассмотреть изменения в авиационных нормах — вплоть до полного запрета использования портативных зарядных устройств на борту.
Очередной Бред.
Литиевые батареи в каждом телефоне, каждом плашете, каждом компьютере и в самим система самолетов - их тоже все запретить?
А может все-таки начать Работать?
Работать и управлять рисками, а не делать вид что их не существует.
В таком же ключе. Самолёты имеют привычку, иногда, падать и не пора ли рассмотреть вопрос о невозможности их использования, как транспортное средство?
С добрым утром автор! Давно уже ограничили. Последний раз летели Казань - Шарджа - Тайланд. Их просто забирали на время полета. Правда в каждом кресле, в отличии от российских самолетов, работала зарядка в каждом кресле.