В России могут ограничить использование пауэрбанков в самолётах

В России обсуждают возможность запрета или серьёзных ограничений на использование пауэрбанков во время полётов. С такой инициативой Росавиация обратилась в Минтранс после инцидента на борту самолёта «Уральских авиалиний», пишет газета «Известия».

Ситуация произошла в феврале на рейсе из Екатеринбурга в Стамбул. В салоне внезапно появился дым — как выяснилось, после хлопка у пассажира загорелся портативный аккумулятор. Бортпроводники быстро справились с возгоранием с помощью огнетушителя, а затем поместили устройство в контейнер с водой. В результате были повреждены элементы кресла, а сам пассажир получил ожог пальца.

По итогам расследования специалисты отметили, что подобные случаи происходят не впервые, и это повод пересмотреть действующие правила. Сейчас в российском законодательстве нет прямого запрета на использование пауэрбанков во время полёта, что, по мнению экспертов, оставляет пробел в вопросах безопасности.

В связи с этим предлагается рассмотреть изменения в авиационных нормах — вплоть до полного запрета использования портативных зарядных устройств на борту.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.04.2026, 13:13
    Гость: Корректор

    Очередной Бред.
    Литиевые батареи в каждом телефоне, каждом плашете, каждом компьютере и в самим система самолетов - их тоже все запретить?
    А может все-таки начать Работать?
    Работать и управлять рисками, а не делать вид что их не существует.

  2. 17.04.2026, 09:20
    Гость: ?

    В таком же ключе. Самолёты имеют привычку, иногда, падать и не пора ли рассмотреть вопрос о невозможности их использования, как транспортное средство?

  3. 17.04.2026, 09:05
    Гость: QQQ

    С добрым утром автор! Давно уже ограничили. Последний раз летели Казань - Шарджа - Тайланд. Их просто забирали на время полета. Правда в каждом кресле, в отличии от российских самолетов, работала зарядка в каждом кресле.

Все комментарии (4)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации