Песков: меры поддержки бизнеса в условиях отключения связи не планируются
Меры поддержки бизнеса из-за отключения мобильной связи в Москве и Петербурге российскими властями пока не обсуждаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, в настоящий момент таких мер поддержки не рассматривается. Вы знаете, что меры принимаются в рамках действующего законодательства, они необходимы для безопасности граждан, это приоритет. Сравнительно недавно глава государства обращал внимание на информирование населения и обеспечения функционирования систем...», — приводит его слова «Коммерсант».
Сегодня Минцифры предупредило, что 9 мая в Москве в целях безопасности будет полностью отключен мобильный интернет, также абоненты не смогут отправлять СМС. 7 и 8 мая ограничений не планируется, однако их могут ввести при необходимости. Стационарный интернет должен работать.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Если нет мобильного интернета - то нет смысла брать смартфоны и ставить туда приложения. Уже переходим на телефоны 2G и никакой мент мне туда махмуд-мессенджер не поставит. Операторам не хочется за свой счет покупать фильтры на ВПН, значит они будут отказываться от 4G покрытия, оставив только мобильную сеть БЕЗ интернета. Ну и попутно хороним цифро-бизнесы и цифро-рубль.
Здравствуйте очереди в банках, МФЦ и тп.
Песков объясни почему мы платим за не предоставленные услуги операторами связи, а государство нас не защищает?
В стране нет военного положения, нет ЧС, где Конституция?
А почему у нас связь отключают ? По вине бизнеса ? Ему то как раз и прилетает.
У меня есть казахская сим, все летает и телеграм и ютуб и пофиг все ваши отключения. Думаю, что и хохляцким дронам точно так же. Кого вы боитесь, своих людей, правды, своей несостоятельности?!
Расскажи лучше, пурга, кого вы еще собираетесь поддерживать, кроме англосуксов (нашими деньгами), хихилов (вашим бездействием)?