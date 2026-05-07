Песков: меры поддержки бизнеса в условиях отключения связи не планируются

13:27 7.05.2026

Меры поддержки бизнеса из-за отключения мобильной связи в Москве и Петербурге российскими властями пока не обсуждаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, в настоящий момент таких мер поддержки не рассматривается. Вы знаете, что меры принимаются в рамках действующего законодательства, они необходимы для безопасности граждан, это приоритет. Сравнительно недавно глава государства обращал внимание на информирование населения и обеспечения функционирования систем...», — приводит его слова «Коммерсант».

Сегодня Минцифры предупредило, что 9 мая в Москве в целях безопасности будет полностью отключен мобильный интернет, также абоненты не смогут отправлять СМС. 7 и 8 мая ограничений не планируется, однако их могут ввести при необходимости. Стационарный интернет должен работать.