Песков: меры поддержки бизнеса в условиях отключения связи не планируются

Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев

Меры поддержки бизнеса из-за отключения мобильной связи в Москве и Петербурге российскими властями пока не обсуждаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, в настоящий момент таких мер поддержки не рассматривается. Вы знаете, что меры принимаются в рамках действующего законодательства, они необходимы для безопасности граждан, это приоритет. Сравнительно недавно глава государства обращал внимание на информирование населения и обеспечения функционирования систем...», — приводит его слова «Коммерсант».

Сегодня Минцифры предупредило, что 9 мая в Москве в целях безопасности будет полностью отключен мобильный интернет, также абоненты не смогут отправлять СМС. 7 и 8 мая ограничений не планируется, однако их могут ввести при необходимости. Стационарный интернет должен работать.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.05.2026, 21:22
    Гость: Бобер

    Если нет мобильного интернета - то нет смысла брать смартфоны и ставить туда приложения. Уже переходим на телефоны 2G и никакой мент мне туда махмуд-мессенджер не поставит. Операторам не хочется за свой счет покупать фильтры на ВПН, значит они будут отказываться от 4G покрытия, оставив только мобильную сеть БЕЗ интернета. Ну и попутно хороним цифро-бизнесы и цифро-рубль.
    Здравствуйте очереди в банках, МФЦ и тп.

  2. 07.05.2026, 19:51
    Гость: Русский

    Песков объясни почему мы платим за не предоставленные услуги операторами связи, а государство нас не защищает?
    В стране нет военного положения, нет ЧС, где Конституция?

  4. 07.05.2026, 18:16
    Гость: QQQ

    У меня есть казахская сим, все летает и телеграм и ютуб и пофиг все ваши отключения. Думаю, что и хохляцким дронам точно так же. Кого вы боитесь, своих людей, правды, своей несостоятельности?!

  5. 07.05.2026, 18:02
    Гость: Старый

    Расскажи лучше, пурга, кого вы еще собираетесь поддерживать, кроме англосуксов (нашими деньгами), хихилов (вашим бездействием)?

Все комментарии (15)
Выбор читателей
Три вектора Сербии
© Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев
Фицо заявил, что не посетит парад Победы в Москве
© KM.RU, Алексей Белкин
Почему у российских семей больше нет главы
© KM.RU, Михаил Попов
Московский суд запретил портал «ЯПлакалъ» и два сайта с анекдотами
Избранное
Альтернатива доллару. Глазьев постарается запустить наднациональную валюту
Школьная «Трапеза»: петербургский комбинат пригласил журналистов на обед
Не одни лишь мигранты…
«Крематорий» преодолел законы земного притяжения на юбилее своего лидера
Фирменный оптимизм Аниты Цой
День «победы»: Украина добилась от Лукашенко признания Крыма российским
«На крыльях песни» (музыка немецкого романтизма), 4 февраля, Малый зал Московской Консерватории
От локдаунов к чипизации мозга
«30 лет без СССР - крепкий и ещё не старый пятнадцатикомнатный дом, где царили мир и согласие, был подожжен с разных концов самими же жильцами»
В МСПИ выявили параметры гармонично развитой личности с помощью иерархов РПЦ
Санаторий для Лукашенко: об активах Белоруссии на Кубани и в Крыму
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie