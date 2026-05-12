Путин: ракеты «Сармат» встанут на боевое дежурство в конце 2026 года

В России успешно провели запуск новейшего ракетного комплекса «Сармат». Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. О результатах запуска сообщил командующий ракетными войсками (РВСН) Сергей Каракаев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным, пишет URA.RU.

Новейшая жидкостная континентальная баллистическая ракета «Сармат» была запущена сегодня, 12 мая в 11:15. По словам Каракаева, «пуск успешный, задача пуска выполнена».

Президент поздравил участников проекта. Лидер государства также подчеркнул, что работа над совершенствованием сил сдерживания ведется в России непрерывно с 2000-х годов. Россия была вынуждена усилить меры по обеспечению стратегической безопасности после выхода США из договора по противоракетной обороне в 2002 году.

Как отметил президент, на сегодня в стране создали перспективные комплексы, не имеющие мировых аналогов. Они, по словам Путина, обеспечивают гарантированное преодоление существующих и перспективных систем противоракетной обороны.

Российские вооруженные силы примут на вооружение ракетный комплекс «Сармат» в конце 2026 года, заявил президент Владимир Путин. 

С 2025 года «Сармат» находится на опытно-боевом дежурстве. В ноябре Путин заявил, что ракета встанет на боевое дежурство уже в 2026 году.

Проект ракеты «Сармат» президент показал во время послания Федеральному собранию в 2018 году, пишет РБК.

  1. 12.05.2026, 23:47
    Гость: Ага

    Какой по счёту раз он рассказывает о постановке этих "Сарматов" на боевое дежурство? Лет восемь и раз пять?

  2. 12.05.2026, 23:11
    Гость: Зануда

    Смущает, что не упоминается о применении "новых физических принципов" в очередной аналоговнетной продукции и зачем-то в оригинальном тексте РИА идет сравнение со старинной системой Воевода (от Южмаша из Днепра?). Короче, похоже, российские невтоны плачут..

