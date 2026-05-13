На Астраханском ГПЗ после атаки БПЛА произошло возгорание

© KM.RU, Алексей Белкин

Астраханский ГПЗ (АГПЗ) подвергся атаке беспилотников в среду, в результате падения обломков произошло возгорание, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Сегодня, 13 мая, была отражена атака БПЛА ВСУ на АГПЗ. Все вражеские летательные аппараты сбиты, либо подавлены средствами РЭБ. Обломки вызвали возгорание. По данным МЧС, горение будет устранено в течение нескольких часов", - приводит его слова "Интерфакс".

Губернатор добавил, что угрозы загрязнения атмосферного воздуха на территории Астрахани не наблюдается.

Жертв и пострадавших среди сотрудников завода нет.

Астраханский ГПЗ, согласно сайту предприятия, - крупнейший производитель газовой серы в России. Завод расположен на территории Астраханского газоконденсатного месторождения. Предприятие входит в состав "Газпром переработка" - дочерней компании "Газпрома".

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.05.2026, 20:56
    Гость: Я

    так панимаю что укропы привязывают к каждому крылу, элерону, к физюляжу, к хвосту дрона по 50кг тротила и запускают в сторону любого завода в Раше. Доблестные ПВО прячутся в цехах заводов и оттуда пуляют по этим авиамоделям - модель от пво разлетается на много обломков с тротилом в 50кг и падает на завод! Это позволяет губеру а не генералу ПВО докладатб охревшему народу что этто обломки разрушили заводы! А орденаносным генералам ПВО премию и славу!

  4. 13.05.2026, 18:27
    Гость: до сервиза добралась))))

    астраханский был в 80-х построен, черномырдин строил-- крупнейший ГПЩ в СССР БЫЛ....

Все комментарии (13)
Выбор читателей
© Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев
Фицо заявил, что не посетит парад Победы в Москве
Путин назвал День Победы священным праздником для России
© KM.RU, Михаил Попов
Московский суд запретил портал «ЯПлакалъ» и два сайта с анекдотами
© KM.RU, Виктор Борисов
Россиийские фермеры могут утилизировать большое количество картофеля
Избранное
Западные инвесторы дружно покидают Россию. Где же мы раньше были?
Ловитура «Чертово созвездие» (интернет-релиз)
СерьГа feat. Алиса Вокс «Все будет хорошо» (интернет-сингл)
«Почему быстро отменены QR-коды, если они принесли ошеломительные результаты? Потому что здоровье уже не является, как в первые месяцы пандемии, доминантой власти»
Ничего Кроме Правды «Скейтборд» (интернет-сингл)
Цыгэнг «Нина» (интернет-сингл)
«Попытки преодолеть товарную зависимость от иностранных "партнёров" предпринимались ещё в дореволюционной России, однако к особым успехам это не привело»
Альтернативная история от японских фантастов-русофобов: в японских СМИ происходит нагнетание абсурдной антироссийской истерии
Не одни лишь мигранты…
Цыгэнг «Нытье» (интернет-сингл)
Кузьма и Жопа Новый Год «Кузьма и Жопа Новый Год»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie