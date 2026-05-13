На Астраханском ГПЗ после атаки БПЛА произошло возгорание

Астраханский ГПЗ (АГПЗ) подвергся атаке беспилотников в среду, в результате падения обломков произошло возгорание, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Сегодня, 13 мая, была отражена атака БПЛА ВСУ на АГПЗ. Все вражеские летательные аппараты сбиты, либо подавлены средствами РЭБ. Обломки вызвали возгорание. По данным МЧС, горение будет устранено в течение нескольких часов", - приводит его слова "Интерфакс".

Губернатор добавил, что угрозы загрязнения атмосферного воздуха на территории Астрахани не наблюдается.

Жертв и пострадавших среди сотрудников завода нет.

Астраханский ГПЗ, согласно сайту предприятия, - крупнейший производитель газовой серы в России. Завод расположен на территории Астраханского газоконденсатного месторождения. Предприятие входит в состав "Газпром переработка" - дочерней компании "Газпрома".