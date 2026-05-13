На Астраханском ГПЗ после атаки БПЛА произошло возгорание
Астраханский ГПЗ (АГПЗ) подвергся атаке беспилотников в среду, в результате падения обломков произошло возгорание, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"Сегодня, 13 мая, была отражена атака БПЛА ВСУ на АГПЗ. Все вражеские летательные аппараты сбиты, либо подавлены средствами РЭБ. Обломки вызвали возгорание. По данным МЧС, горение будет устранено в течение нескольких часов", - приводит его слова "Интерфакс".
Губернатор добавил, что угрозы загрязнения атмосферного воздуха на территории Астрахани не наблюдается.
Жертв и пострадавших среди сотрудников завода нет.
Астраханский ГПЗ, согласно сайту предприятия, - крупнейший производитель газовой серы в России. Завод расположен на территории Астраханского газоконденсатного месторождения. Предприятие входит в состав "Газпром переработка" - дочерней компании "Газпрома".
Это победа над Украиной так выглядит.
так панимаю что укропы привязывают к каждому крылу, элерону, к физюляжу, к хвосту дрона по 50кг тротила и запускают в сторону любого завода в Раше. Доблестные ПВО прячутся в цехах заводов и оттуда пуляют по этим авиамоделям - модель от пво разлетается на много обломков с тротилом в 50кг и падает на завод! Это позволяет губеру а не генералу ПВО докладатб охревшему народу что этто обломки разрушили заводы! А орденаносным генералам ПВО премию и славу!
отломки, сэр !!
астраханский был в 80-х построен, черномырдин строил-- крупнейший ГПЩ в СССР БЫЛ....
Если не напасешься, то рискуешь остаться без заводов вообще.